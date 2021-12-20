高鐵宜蘭站預計2025年動工　「縣政中心以南」勝出！交長談站址3優勢

▲交通部長王國材表示，高鐵延伸至宜蘭最快2025年動工。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許維寧／台北報導

台灣高鐵延伸至宜蘭今年11月間以交通部提出的第五案、縣政中心以南350公尺獲最大共識。交通部長王國材今天（12/20）表示，高鐵延伸至宜蘭綜合規劃已經進行兩年多，只是最後才將站址定案，明年開始啟動環評，全案預計最快2025年動工、2036年完工。

王國材昨日表示，經過與地方長時間溝通後確定第五案、折衷案為最佳方案，預計今年底完成綜合規劃報告，明年一月送交交通部核定，未來將用三年時間陸續完成環評與細設。

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但交通部做法遭外界質疑，綜規報告將臨時納入的折衷案列為最優選項，是先射箭再畫靶、程序有爭議。對此王國材今天回應，綜合規劃已於2019年至今進行了兩年多，只是最後才將站址確定，期間陸續溝通、經專業判斷，確定折衷案為當地民眾可接受的方案，整個綜合規劃程序已經花了兩年時間，這個月會將平行共構的站址、路線做出分析就會確定。

王國材也談到，高鐵站設於縣政中心以南，有特定區可以開發，加上繞過宜蘭市中心跟宜蘭羅東鐵路高架化工程脫離。羅東鐵路高架化預計會在2032年完工，預計可以如期完工不會遷就高鐵延長至2036年。

王國材再談到，綜合規劃中顧問公司也有考慮到蘭陽溪南、溪北的發展平衡，除了礁溪還在溝通外大致都認同站址，交通部也承諾會於高鐵營運後安排接駁公車深入礁溪鄉鎮，屆時到宜蘭高鐵站預計20分鐘左右。宜蘭站附近陸續規劃轉乘、公共運輸服務。

高鐵將與台鐵宜蘭新站「平行共構」，站體類似高鐵左營站與台鐵新左營站共構模式，交通部預計今年底提出綜合規劃報告，明年啟動環評，全案預計最快2025年動工，2036年完工。