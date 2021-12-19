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露營地僅一成合法！交通部修法前先輔導　觀光局擬採三階段管理

▲▼台中市政府公布17處合法露營場地。（圖／台中市政府提供）

▲交通部擬修正「發展觀光條例」，並由觀光局祭出短、中、長期三階段管理。示意圖。（圖／台中市政府提供）

記者許維寧／台北報導

民進黨籍立法委員李昆澤日前揭露，國人近年瘋露營，國內營地數多達1687處，但違反法令、待清查的營地就高達8成之多，可說8成露營地都有安全疑慮。為了有效管理露營場，交通部擬修正「發展觀光條例」，並由觀光局祭出短、中、長期三階段管理。

日前立委李昆澤指出，根據統計，因疫情關係無法出國旅遊者2020年後就有約50萬人改投身露營，但目前國內露營地總數達1687處，符合相關法令的有174處，僅佔10.3％，違反相關法令者661處 ，營業中待清查則有665處，剩下187處則為營業狀態待確認，代表光違反法令、待清查的營地就佔據所有營地中的八成，相當於八成營地有安全疑慮。

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過去國內對露營場地的規範多散見於多項法條中，管理單位則分散於交通部觀光局、農委會、原民會等，並無專責單位把關。今年3月行政院則指定交通部觀光局為露營場主責單位，經協商後會議決議修正「非都市土地使用管制規則」，非都市土地林業及農牧用地可新增容許露營相關設施項目，讓一公頃以下的微型露營場合法化。

即便目前國內露營地符合法規者約莫只有一成，但交通部傾向，短期內會先輔導業者合法化，如果先將露營場納入「觀光發展條例」，大多露營場仍因違反土地使用管制法規而無法取得登記證，且會面臨新增管制裁罰法令的困擾。

根據立法院觀光發展條例修正提案處理意見報告指出，主責單位觀光局規劃採階段性處理，近期將由內政部修正「非都市土地使用管制規則」，增訂農牧用地、林業用地符合規定條件者，容許設置露營設施的法源；中期規劃地方政府可依相關法規及露營場管理要點，輔導符合規定條件的露營場申請取得登記證、合法設置；長期將研究露營法制化建制可行性，並優化露營場產業整體發展。

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