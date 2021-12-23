「是民眾讓民進黨這麼囂張」　黃暐瀚：那當年太陽花在抗爭什麼？

▲黃暐瀚專訪蔡壁如「逕付二讀，多數暴力」。（圖／翻攝POP YouTube）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立院黨團日前透過人數優勢，將111年度公務預算全案逕付二讀，引起在野黨不滿。資深媒體人黃暐瀚23日表示，即便國民黨不停審，預算也不可能在法定的11月30日前審完，因此這不能成為民進黨逕付二讀的理由「民進黨前所未有的囂張」。他質疑，為什麼2014年拒審服貿被國民黨送院會就是黑箱，現在民進黨自己送院會就可以？「那當年是在抗爭什麼？」。

黃暐瀚透過臉書列舉了數項重點。

一、總預算「依法」11月30日就得審完。

二、過去16年來，「從來沒有」11月30日前審完。

三、11月29日，國民黨抗議政府四大公投行政不中立，宣布「停審預算」。

四、公投結束後，民進黨團強行將總預算「逕付二讀」，委員會不用再審查。

黃暐瀚據此表示，所以，國民黨「停審」是真，民進黨「強行逕付二讀，剝奪委員會審查預算職權」，也是真。

黃暐瀚強調，國民黨抗爭停審的時間，也已經離「法定通過」11月30日的時間，只差一天。國民黨就算不停審，也絕不可能一天之內審完（先是委員會，還要送院會二、三讀），所以把「超過11月30日法定通過時間」怪給國民黨，是沒有道理的。

黃暐瀚回顧，12月18日公投前，民進黨立委也是全台宣講，忙碌的程度，不輸在野黨，很多民進黨主導的委員會，預算一樣還沒審完。既然公投已經結束，過去總預算也大多在隔年一月中完成，以現在的進度來看，完成委員會審查，之後院會二三讀，「通通在明年農曆過年前完成，毫無問題啊」。

黃暐瀚據此質疑，為什麼要「逕付二讀、沒收審查」？為什麼2014年服貿協議委員會拒審（民進黨抗爭了9個月），國民黨前立委張慶忠送院會，就是黑箱，就要衝進立法院？為什麼2021年總預算國民黨杯葛拒審，民進黨直接送院會，就是在野黨巨嬰？誰叫你自己不審？那太陽花的時候，可以怪民進黨自己不審服貿，所以就送院會了，可以這樣嗎？那當年是在抗爭什麼？

黃暐瀚批評，「昨是今非、狗吠火車，該講的話，我會持續講」。但重點在於民意給了民進黨前所未有的支持，以至於讓民進黨，越來越敢這樣做，越來越不受規範束縛。反正，事情鬧到最後，只要反問一句「不然你要投給國民黨嗎？」就能輕鬆翻過下一頁了。「民進黨多數暴力，民進黨前所未有的囂張（不要去比戒嚴時期，我講的是民主政治），但，是民眾，讓民進黨，這麼囂張」。