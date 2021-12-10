就醫落跑成酒駕肇事漏洞　律師籲公權力進入醫院

▲美髮師方兆杰開賓士撞死資深媒體人黃暐瀚之母，案後竟衝進超商買酒喝避責。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

隨著3年前酒駕修法刑責加重，酒駕案件次數逐年下降，但酒駕肇逃比例卻年年上升，甚至有肇事者在事後想方設法欲減輕罪刑，企圖增加警方辦案難度。對此，警方透過酒駕大執法盼嚇阻相關行為，也有立委在資深媒體人黃暐瀚母親遭撞亡後，提出修正草案讓酒駕人士要付出更大的代價；另外，針對「要命小方」妻子到醫院尿遁的規避酒測行為，律師羅永安提出建議，可在醫院設置「駐衛單位」，讓具有行使公權力的人員在場，能解決類似問題。

2021年5月5日凌晨3時許，美髮師方兆杰酒駕撞死資深媒體人黃暐瀚母親，方兆杰釀禍後還跑到附近的超商買啤酒喝，疑企圖混淆警方酒測結果，營造自己是在撞上人之後才喝酒的假象，用以規避法律責任。檢警事後查出，方兆杰前一天凌晨才因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，因酒測值超標而被帶回警局製作筆錄。他同日上午離開警局，未料卻又在同日晚間10時與朋友到KTV歡唱，豪飲43杯威士忌後，在開車途中高速衝撞70歲黃母，拖行50公尺才停下，導致黃母慘死。

警方質疑方兆杰為何要在撞到人後喝啤酒，他竟離譜回答「因撞到人受到驚嚇」。方兆杰在案後無逃離現場，跑到超商買啤酒喝，是否涉及肇逃？交大指出，只要犯嫌有明顯企圖規避車禍責任的行為，就可能構成肇逃，最終刑責則由法官認定。全案方撞死名嘴母親部分，合議庭依酒駕致死罪將方判刑5年4月，而5月4日的酒駕闖紅燈部分則判刑3月。可上訴。

▲黃暐瀚母遭撞斃，赴殯儀館認屍，神情哀戚。（圖／資料照）

此案引起社會輿論，在各縣市掀起骨牌效應，各地警方紛紛連續發動3到5日不等的酒駕大執法，立委江啟臣更在案後提案修正酒駕刑責，《刑法》第185-3條現行條文規定，酒駕、毒駕行為可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。若致人於死，處3年以上、5年以下有期徒刑；致人重傷則處1年以上、7年以下有期徒刑。若是累犯，且為5年內再犯，致死者加重為5年以上或者無期徒刑，致人重傷者則是3年以上、10年以下有期徒刑。

草案內容則是將酒駕與毒駕刑罰加重為7年以下、得併科50萬元以下罰金，致人於死與重傷同步加重，並刪除原有累犯相關條文，只要酒駕或者毒駕致人於死，刑罰直接升級為12年以上有期徒刑、死刑或者無期徒刑，致人重傷則是10年以上有期或者無期徒刑。

▲江啟臣提出修正草案。（圖／截取自臉書）

另外，為了防止酒駕事故發生，江啟臣同步提案修正《道路交通管理除罰條例》第35條第9項，草案內容是直接將範圍擴大到酒測超標、吸食毒品或迷幻藥納入，並且刪除第9項中的「肇事致人重傷或者死亡」，換句話說，只要酒測超標，執法單位就能依法沒入車輛。這2條修正草案，用意均是避免憾事發生，且一讀已經通過。

警方在實務上遇到困境另有一案。同年8月22日，台中角頭「要命小方」方敏懿的林姓妻子，開車行經北屯區崇德路三段，不慎自撞停放路邊的3部自小客車，經民眾報案，警方到場時林女以「頭昏身體不適」為由，拒絕當場吹氣酒測，到了醫院後更逃避抽血檢驗，藉由尿遁跑出醫院，神隱一天後才主動到案說明，事後遭警方依道交條例「拒測」進行開罰，處18萬元罰鍰、移置保管車輛、吊銷駕駛執照、施以道路交通安全講習等處罰。

交大指出，本案警方將林女交由消防救護人員送往醫院後，警車便成為一般民車，無法鳴笛跟著救護車通過紅燈，因此也無法第一時間跟著到達醫院，這就產生了約10分鐘警方不在當事人身邊的空窗期。林女到院後理應由醫院對其進行抽血，但林女卻藉由上廁所來閃躲醫護人員、再趁機逃出醫院規避警方接下來的訊問，又因在酒測之前無法證明林女是否酒駕，加上林女當下並無其他犯罪事實，無法對其進行強制手段，所以警方僅能事後針對林女「拒測」行為開罰。

▲林女從醫院尿遁逃跑，神飲一天才至派出所到案 。（圖／資料照）

著手知名「盛唐中醫」一案、為被害人辯護的羅永安律師表示，由於醫院本身並無公權力，即使到了院方最高層也同樣沒有，假設出現上述案件情事發生，醫院也僅能第一時間通報警方到場處理，醫護人員沒有辦法執行強制力。他建議，警方若在醫院設有「駐衛單位」，就可以解決類似問題。

羅永安解釋，若大型醫院司法警察派有專責人員，只要一個人在場就能行使公權力，將企圖規避酒測的民眾行使強制力去執行，除了調查犯罪，也具有保護醫事人員安全的阻嚇犯罪功能，且成立駐衛單位不會影響太多成本，像是台中榮總，就可派2名司法警察駐衛。即使只有1名司法警察在醫院，值勤時可要求院方志工或醫護人員協助辦案，這些都是合法，「但目前並沒有這個制度。」

然而在發生多起引起社會關注的重大酒駕肇逃情事過後，即使經過立委提出修正草案、警方大動作執法，令人頗為喪氣的是，近日因氣溫驟降，不少民眾會食用薑母鴨等含酒精食品，警方也特地啟動專案，但光就台中而言，統計自12月1日起至12月6日止，短短5天就已取締酒後駕車件數124件，等於1天會發生20餘件酒駕情形。

▲交大統計，自12月1日起至12月6日止，短短5天就已取締酒後駕車件數124件。（圖／民眾提供）

警方呼籲，執法取締是手段而非目的，畢竟酒後駕車上路是非常危險的行為，主要還是要提醒民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，亦呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，共同創造優質交通環境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。