　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

就醫落跑成酒駕肇事漏洞　律師籲公權力進入醫院

▲▼。（圖／資料照）

▲美髮師方兆杰開賓士撞死資深媒體人黃暐瀚之母，案後竟衝進超商買酒喝避責。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

隨著3年前酒駕修法刑責加重，酒駕案件次數逐年下降，但酒駕肇逃比例卻年年上升，甚至有肇事者在事後想方設法欲減輕罪刑，企圖增加警方辦案難度。對此，警方透過酒駕大執法盼嚇阻相關行為，也有立委在資深媒體人黃暐瀚母親遭撞亡後，提出修正草案讓酒駕人士要付出更大的代價；另外，針對「要命小方」妻子到醫院尿遁的規避酒測行為，律師羅永安提出建議，可在醫院設置「駐衛單位」，讓具有行使公權力的人員在場，能解決類似問題。

2021年5月5日凌晨3時許，美髮師方兆杰酒駕撞死資深媒體人黃暐瀚母親，方兆杰釀禍後還跑到附近的超商買啤酒喝，疑企圖混淆警方酒測結果，營造自己是在撞上人之後才喝酒的假象，用以規避法律責任。檢警事後查出，方兆杰前一天凌晨才因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，因酒測值超標而被帶回警局製作筆錄。他同日上午離開警局，未料卻又在同日晚間10時與朋友到KTV歡唱，豪飲43杯威士忌後，在開車途中高速衝撞70歲黃母，拖行50公尺才停下，導致黃母慘死。

警方質疑方兆杰為何要在撞到人後喝啤酒，他竟離譜回答「因撞到人受到驚嚇」。方兆杰在案後無逃離現場，跑到超商買啤酒喝，是否涉及肇逃？交大指出，只要犯嫌有明顯企圖規避車禍責任的行為，就可能構成肇逃，最終刑責則由法官認定。全案方撞死名嘴母親部分，合議庭依酒駕致死罪將方判刑5年4月，而5月4日的酒駕闖紅燈部分則判刑3月。可上訴。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲黃暐瀚母遭撞斃，赴殯儀館認屍，神情哀戚。（圖／資料照）

此案引起社會輿論，在各縣市掀起骨牌效應，各地警方紛紛連續發動3到5日不等的酒駕大執法，立委江啟臣更在案後提案修正酒駕刑責，《刑法》第185-3條現行條文規定，酒駕、毒駕行為可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。若致人於死，處3年以上、5年以下有期徒刑；致人重傷則處1年以上、7年以下有期徒刑。若是累犯，且為5年內再犯，致死者加重為5年以上或者無期徒刑，致人重傷者則是3年以上、10年以下有期徒刑。

草案內容則是將酒駕與毒駕刑罰加重為7年以下、得併科50萬元以下罰金，致人於死與重傷同步加重，並刪除原有累犯相關條文，只要酒駕或者毒駕致人於死，刑罰直接升級為12年以上有期徒刑、死刑或者無期徒刑，致人重傷則是10年以上有期或者無期徒刑。

▲江啟臣提出修正草案。（圖／截取自臉書）

另外，為了防止酒駕事故發生，江啟臣同步提案修正《道路交通管理除罰條例》第35條第9項，草案內容是直接將範圍擴大到酒測超標、吸食毒品或迷幻藥納入，並且刪除第9項中的「肇事致人重傷或者死亡」，換句話說，只要酒測超標，執法單位就能依法沒入車輛。這2條修正草案，用意均是避免憾事發生，且一讀已經通過。

警方在實務上遇到困境另有一案。同年8月22日，台中角頭「要命小方」方敏懿的林姓妻子，開車行經北屯區崇德路三段，不慎自撞停放路邊的3部自小客車，經民眾報案，警方到場時林女以「頭昏身體不適」為由，拒絕當場吹氣酒測，到了醫院後更逃避抽血檢驗，藉由尿遁跑出醫院，神隱一天後才主動到案說明，事後遭警方依道交條例「拒測」進行開罰，處18萬元罰鍰、移置保管車輛、吊銷駕駛執照、施以道路交通安全講習等處罰。

交大指出，本案警方將林女交由消防救護人員送往醫院後，警車便成為一般民車，無法鳴笛跟著救護車通過紅燈，因此也無法第一時間跟著到達醫院，這就產生了約10分鐘警方不在當事人身邊的空窗期。林女到院後理應由醫院對其進行抽血，但林女卻藉由上廁所來閃躲醫護人員、再趁機逃出醫院規避警方接下來的訊問，又因在酒測之前無法證明林女是否酒駕，加上林女當下並無其他犯罪事實，無法對其進行強制手段，所以警方僅能事後針對林女「拒測」行為開罰。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲林女從醫院尿遁逃跑，神飲一天才至派出所到案 。（圖／資料照）

著手知名「盛唐中醫」一案、為被害人辯護的羅永安律師表示，由於醫院本身並無公權力，即使到了院方最高層也同樣沒有，假設出現上述案件情事發生，醫院也僅能第一時間通報警方到場處理，醫護人員沒有辦法執行強制力。他建議，警方若在醫院設有「駐衛單位」，就可以解決類似問題。

羅永安解釋，若大型醫院司法警察派有專責人員，只要一個人在場就能行使公權力，將企圖規避酒測的民眾行使強制力去執行，除了調查犯罪，也具有保護醫事人員安全的阻嚇犯罪功能，且成立駐衛單位不會影響太多成本，像是台中榮總，就可派2名司法警察駐衛。即使只有1名司法警察在醫院，值勤時可要求院方志工或醫護人員協助辦案，這些都是合法，「但目前並沒有這個制度。」

然而在發生多起引起社會關注的重大酒駕肇逃情事過後，即使經過立委提出修正草案、警方大動作執法，令人頗為喪氣的是，近日因氣溫驟降，不少民眾會食用薑母鴨等含酒精食品，警方也特地啟動專案，但光就台中而言，統計自12月1日起至12月6日止，短短5天就已取締酒後駕車件數124件，等於1天會發生20餘件酒駕情形。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲交大統計，自12月1日起至12月6日止，短短5天就已取締酒後駕車件數124件。（圖／民眾提供）

警方呼籲，執法取締是手段而非目的，畢竟酒後駕車上路是非常危險的行為，主要還是要提醒民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，亦呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，共同創造優質交通環境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大
尼加拉瓜2度斷交台灣　消息人士「不意外」：奧蒂嘉受夠了
快訊／中國宣布與尼加拉瓜復交！
北市跨年是否續辦？　柯文哲回應了
快訊／北市新足跡公布　確診女曾搭「兩路線公車」
研究員2度被老鼠咬　柯文哲：不太可能是動物傳人
快訊／北市匡列94人居家隔離　80人PCR出爐
LIVE／確診女足跡遍布南港、京站　柯文哲緊急說明
蔡英文邦交22國剩14個　還有「兩國」被點名危險

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

追撞前方女高中機車失控撞橋墩　男騎士頭部重傷命危

林秉樞遭羈押竟透過律師發聲明　檢方將徹查並送律師懲戒

比薩斜塔旅遊書成藏毒保險箱　毒販品味不搭警秒識破

高雄男對火車站拎內褲解放！乘客在月台見「鳥探頭」當場傻眼

就醫落跑成酒駕肇事漏洞　律師籲公權力進入醫院

陳修將20萬交保後神隱！家門口堆放垃圾　鄰長曝：沒看到他

罹癌女家中臥床…遠親「送餅乾」趁機蹂躪！女兒返家見這幕氣炸

常被丟垃圾投訴沒得到滿意答案　男嗆聲去台中市議員服務處開槍

酒駕刑罰加重肇逃比例反升　尿遁、灌酒、拒測怪招全出籠

曾幫馬英九辯護知名律師慘了　侵吞當事人100萬買股票遭起訴

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

耶誕城=板橋人惡夢？交通黑暗期　妹子怒飆台語：情侶一直親被閃瞎

追撞前方女高中機車失控撞橋墩　男騎士頭部重傷命危

林秉樞遭羈押竟透過律師發聲明　檢方將徹查並送律師懲戒

比薩斜塔旅遊書成藏毒保險箱　毒販品味不搭警秒識破

高雄男對火車站拎內褲解放！乘客在月台見「鳥探頭」當場傻眼

就醫落跑成酒駕肇事漏洞　律師籲公權力進入醫院

陳修將20萬交保後神隱！家門口堆放垃圾　鄰長曝：沒看到他

罹癌女家中臥床…遠親「送餅乾」趁機蹂躪！女兒返家見這幕氣炸

常被丟垃圾投訴沒得到滿意答案　男嗆聲去台中市議員服務處開槍

酒駕刑罰加重肇逃比例反升　尿遁、灌酒、拒測怪招全出籠

曾幫馬英九辯護知名律師慘了　侵吞當事人100萬買股票遭起訴

追撞前方女高中機車失控撞橋墩　男騎士頭部重傷命危

尼加拉瓜斷交前「最後一篇文」曝光　網見大合照傻了：真心換絕情

俄烏緊張台灣連帶成焦點　美警告中國動武侵台將是「危險錯誤」

免到苗栗！「2021內湖草莓季」開跑　一日遊路線走6聚落、4景點

復興「醣」經濟時代　永豐餘建構永續循環共榮平台

蘇貞昌：中國用各種手法讓台灣孤立　我們更要團結

美國曾轟「假選舉」！尼加拉瓜打壓反對派被孤立　成靠攏中國關鍵

「灌籃王」新冠檢測陽性！公牛累計5人　暴龍總裁、溜馬主帥也中鏢

預售屋換約恐遭禁　業者批違憲！律師現身說法

封吳釗燮「斷交部長」　費鴻泰：他應該休息了

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

社會熱門新聞

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　北上全線封閉

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　果然就是林秉樞身邊的她

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

即／南港女研究員確診　疫調：被老鼠咬

帽T槍手逃陸被遣返　疑有共犯

即／永和逆子殺父分屍！法院裁定收押

涉內線交易案　美女CEO移送北檢

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

林秉樞打精神障礙牌　律師揭2件事證明思路清晰

更多熱門

相關新聞

尼加拉瓜與我國斷交　羅秉成：中國因素干涉

尼加拉瓜與我國斷交　羅秉成：中國因素干涉

尼加拉瓜昨（9日）宣布與我國斷交，使我國僅剩14個邦交過，引起各界熱議。針對這個消息，行政院發言人羅秉成10日表示，「非常遺憾甚至感到憤怒」，並表示將會在外交上做出相應的處置。針對斷交的可能因素，他也直言，「可以直接講是中國因素在裡面做干涉的」。

「專題」酒駕加重修法肇逃比例反攀升？

「專題」酒駕加重修法肇逃比例反攀升？

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　北上全線封閉

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　北上全線封閉

國3貨車翻落邊坡　94k段半年翻2次

國3貨車翻落邊坡　94k段半年翻2次

墨西哥貨車翻車！　釀49死37傷

墨西哥貨車翻車！　釀49死37傷

關鍵字：

酒駕車禍肇事逃逸黃暐瀚要命小方數據羅永安駐衛單位

讀者迴響

熱門新聞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

領角鴞驚喜現身東海大學　超療癒

尼加拉瓜駐台大使是24歲銘傳正妹！　曾掀台灣網友暴動

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面