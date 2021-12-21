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「2022勢必重演愛台灣比賽」　黃暐瀚嘆：期待看到更有存在感的在野黨

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，比起2020年的總統大選，民進黨狂勝，這次四大公投，綠營「起死回生」的能力，更讓自己印象深刻，「期待看到有『存在感』的在野黨，才能給執政黨一點壓力。」

黃暐瀚表示，過往的「經驗法則」已經悄悄被打破，但藍營似乎沒有發覺。2018年，反深澳、反核食，還有反中火，國民黨提了三個公投案，另外同婚反同婚對決。高度談論「民生議題」的結果，加上韓流，藍營在2018年的縣市長選舉，扎扎實實贏了民進黨220萬票。

黃暐瀚指出，13個月後總統大選卻豬羊變色，總統蔡英文大贏韓國瑜265萬。這一來一回，顯示有超過兩百萬的積極選民，隨時都在改變決定，「改變的原因是什麼？自然是兩岸因素。」

黃暐瀚表示，一般來說，總統大選牽涉統獨議題、地方選舉重視民生經濟，但這次的四大公投，不但不是選總統，甚至不是選市長，「只不過是人民生活方式的選擇。都照樣被綠營操作成愛台灣與不愛台灣的對決！」

對於四大公投，黃暐瀚指出，現在公投四個同意就是亂台灣、氣美國、舔中國；投四個不同意就是愛台灣、愛美國、抗中國。然後四個公投就通通被逆轉了。以此態度，2022勢必將重演愛台灣比賽，「國民黨的『親中包袱』不丟掉，想重演2018的戰績，可能將會非常困難。」

黃暐瀚表示，理性、平和並規律地政黨輪替，才是民主國家之福。一個「在野黨毫無執政機會，也無執政準備」的國家，將使得「執政黨逐漸墮落」。台灣的在野黨，不只國民黨，還有民眾黨跟時代力量，「期待看到有『存在感』的在野黨，快點給執政黨一點壓力，讓台灣更好，中華民國更強。」

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