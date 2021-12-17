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美髮師酒駕撞死黃暐瀚母！二審認定「自首」獲減刑

▲▼(無碼版)台中美髮師方兆杰酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親。（圖／翻攝方兆杰臉書）

▲台中美髮師方兆杰酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親，二審因符合自首要件獲減刑。（圖／翻攝方兆杰臉書）

記者陳羿妏／台中報導

台中美髮師方兆杰今年5月初連續2天酒駕，結果撞死名嘴黃暐瀚母親，且肇事後第一時間竟是到超商買酒，企圖湮滅酒駕事實，引發社會譁然。一審台中地院審理後，依酒駕致死罪將方男判刑5年4月，但方男不服提上訴，日前台中高分院認定，方男在警方到場後，即當場承認是肇事者，且酒測是在方男已自首坦承犯行後實施，符合自首減刑規定，改判刑4年6月，可上訴。

回顧整起事件，方兆杰（30歲）今年5月4日凌晨先是因酒駕闖紅燈，遭到警方攔查，隨後因酒測值超標被帶回警局製作筆錄，同日上午11時許離開警局；未料，他於同日晚間10日許與朋友到KTV唱歌，竟於豪飲43杯威士忌後，5月5日凌晨3時許開車離開現場，結果途中將黃暐瀚母親撞死。誇張的是，方兆杰肇事後，第一時間竟是到超商買酒，企圖湮滅酒駕事實，事後遭羈押禁見。

一審出庭時，方男開頭即向黃家人鞠躬道歉，表示自己相當懊悔，每天都抄寫心經，盼能迴向被害人及家屬；此外，方男表示，案發前幾日心情非常不好，所以才會喝酒，已知道自己鑄下大錯，希望和解盼法官能停止羈押，讓他出去賺錢，以行動彌補歉意，惟遭到駁回。

台中地院審理後，依酒駕致死罪，將方男判處5年4月刑期，至於前案的酒駕，則是判刑3月，得易科罰金18萬。

方男不服提上訴，日前台中高分院審理後，認定方男在警方到場後，即當場承認是肇事者，且酒測是在方男已自首坦承犯行後實施，因此符合自首減刑規定，改判刑4年6月，至於前案的酒駕，則維持原審量刑，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼方兆杰連續酒駕，事發前豪飲了43杯威士忌，竟還堅持開車離開。（資料照／記者鄧木卿攝）▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師。（圖／記者鄧木卿攝）

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