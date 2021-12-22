搶救台灣首艘南極探測船！「海功號」暫緩拆除　將會勘保留價值

▲文史工作者反映台灣首艘南極探測船海功號具有保留價值，農委會漁業署緊急決定暫緩拆除。（圖／漁業署提供）



文／中央社

台灣首艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船「海功號」除役後矗立在基隆八斗子漁港碧砂泊區，由於有公安疑慮日前開始拆除，但有文史工作者反映具保留價值，現已停工將會勘研議。

漁業署日前發布新聞稿表示，海功號金屬結構的船身，因長期放置海岸邊，雖有辦理定期維護，但受長時間海洋環境的高鹽、潮溼及氣候風化影響，今年7月6日海功號雷達塔經強風吹襲掉落，已有公共安全疑慮。

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漁業署指出，自民國99年受贈「海功號」以來，2至3年定期保養維護，仍受海岸環境船體風化侵蝕，漁業署曾於107年12月4日委託中國驗船中心登船檢驗船身狀況，發現船體結構多處嚴重鏽蝕及穿孔破洞，船體已將近50年加上長時間受風化影響，船體結構強度已趨向惡化。

經邀集相關單位研商後，獲共識朝報廢拆除方向進行，且為紀念海功號，原本預計保留重要組件螺旋漿1座及錨2座作為紀念，原址也規劃為展示公園。

▲「海功號」除役後矗立在基隆八斗子漁港。（圖／漁業署提供）



怪手20日進場施工，海功號目前船尾已有部分拆除，漁業署企劃組長沈大焜今天向中央社記者表示，由於有文史工作者反映具有保留價值，漁業署經評估後，決定暫緩拆除，預計24日邀集文化部文化資產局、基隆市政府文化局和產業發展處、國立海洋科技博物館、農業委員會水產試驗所、基隆區漁會等單位會勘後，再決定後續處理方式。

漁業署表示，海功號於64年7月下水，曾載著國人的夢想，從事漁場探測及海洋生態資源研究，也是台灣第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，共執行53航次的海洋試驗調查，18年的航海歲月，至82年1月除役，87年安置在基隆八斗子漁港碧砂泊區作為觀光地標，供民眾參觀。