年關近見郵包藏非洲豬瘟香腸！　陳吉仲：跨部會啟動防疫

▲陳吉仲說，將跨部會啟動防非洲豬瘟工作。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

農委會家衛所昨天在台南郵局查獲一個來自泰國的包裹中夾帶的豬肉香腸，檢出非洲豬瘟病毒核酸，且與大陸武漢病毒株相似度達100%，是首次在泰國郵包中查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。農委會主委陳吉仲今（23 日）強調，跨部會會全部啟動，做好邊境防疫工作。

立法院經濟委員會今（23日）針對「開放日本核食對我國加入CPTPP之影響與因應之策」進行報告，會前陳吉仲指出，雖然泰國迄今未向世界動物衛生組織（OIE）通報任何案例，因此並未被認定為非洲豬瘟的疫區，但由於中南半島與大陸接壤，因此早在2019年就將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險地區，落實執行與疫區相同強度的邊境查驗措施。

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由於年關將近是否擔心成破口？陳吉仲說，跨部會會全部啟動，尤其是邊境郵包、快遞，會100%嚴格做X光機檢查，做好邊境防疫工作。

陳吉仲提醒，目前國際上非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，亞洲已有14個國家淪陷，包括大陸、蒙古、越南、北韓、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、不丹，以及泰國全部的鄰國緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞。農曆春節即將到來，許多人會習慣攜帶或郵寄應景的香腸、臘肉、火腿等豬肉產品回國，但這些只有醃漬沒有經過高溫加熱的肉品，傳播疫情的風險是最高的，所以要提早呼籲國人，絕對嚴禁將違規豬肉製品以任何方式帶到國內來。