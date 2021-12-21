政府將推進口日本核食？　陳吉仲：現在還沒有討論

▲陳吉仲說，福島食品現在還沒有討論。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

執政黨在四大公投上全贏，現在不少聲音指向不久就會推動開放日本福島食品。農委會主委陳吉仲今（21日）強調，這部分，現在還沒有討論。

陳吉仲今出席「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮，對日本福島食品議題說明，2011年3月11日福島核災事件之後，從3月15日針對福島5個周邊的縣市、9大類食品採禁止輸入，全世界只剩大陸跟台灣還沒有調整相關政策。

陳吉仲指出，所有邊境檢測，現在做到「零輻射」輸入，標準比國際還嚴格，但有殘留量合格的，還是沒有讓它進來，所以「日本現在進來的食品，都是100%安全的」，未來也絕對以食品安全為出發，以國際標準跟科學根據為主，確保所有食品安全。

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另外，不開放福島食品是否會阻礙加入CPTPP？陳吉仲說18日有參加行政院記者會，面對日本食品議題，重點是總統已經在9月宣布要申請加入CPTPP？所以會以加入CPTPP ，來讓整個國家經貿往前走。



另外，有媒體問若要開放，外界建議參考南韓模式，陳吉仲表示，韓國是針對高風險產品，如水產品、菇類等，輻射殘留較高，而採取管制措施，很多國家，調整的方向都是從輻射高風險為主，而不是用區域的管制，現在除大陸跟台灣以外，所有國家都已有調整措施。

