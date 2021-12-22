泰國郵包「夾帶香腸」首驗出非洲豬瘟！　和武漢病毒株相似度100%

▲泰國郵包查獲香腸首次檢出非洲豬瘟陽性，春節將至請勿違規郵寄豬肉製品回國。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（22日）晚在臉書指出，家衛所今在台南郵局查獲的一個來自泰國的包裹中夾帶的豬肉香腸，檢出非洲豬瘟病毒核酸，且與大陸武漢病毒株相似度達100%，是台灣首次在來自泰國的郵包中查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。

陳吉仲指出，雖然泰國迄今未向世界動物衛生組織（OIE）通報任何案例，因此並未被認定為非洲豬瘟的疫區，但由於中南半島與大陸接壤，因此早在2019年就將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險地區，落實執行與疫區相同強度的邊境查驗措施。

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陳吉仲強調，目前國際上的非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，亞洲已有14個國家淪陷，包括大陸、蒙古、越南、北韓、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、不丹，以及泰國全部的鄰國緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞。農曆春節即將到來，許多人會習慣攜帶或郵寄應景的香腸、臘肉、火腿等豬肉產品回國，但這些只有醃漬沒有經過高溫加熱的肉品，傳播疫情的風險是最高的，所以要提早呼籲國人，絕對嚴禁將違規豬肉製品以任何方式帶到國內來，農委會會全力執法、依法處罰，請大家同心協力守護台灣豬。