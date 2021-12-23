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拼進CPTPP　陳吉仲：加入5年後農產品外銷金額增500億

▲▼立法院經濟委員會 經濟部長王美花 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲針對開放日本核災區食品對我國加入CPTPP的影響與因應報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（23日）針對「開放日本核食對我國加入CPTPP之影響與因應之策」進行報告，農委會主委陳吉仲報告提到，加入CPTPP有助於提高我國農產品外銷量值，還要達到加入CPTPP5年後農產品外銷金額增加新台幣500億元的目標。

陳吉仲說明，自2011年3月11日事件發生迄今，國際上多數國家（如美國 、歐盟等）已逐步調整對日本食品的管制措施，美國原禁止日本國內管制流通品項（14縣特定食品）進口，2021年9月22日起已解除禁令。

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陳吉仲表示，歐盟已逐步檢討放寬及檢附文件，2017年11月放寬福島稻米，2019年11月則放寬包括福島縣大豆，以及岩手、 櫪木、千葉、宮城、茨城等5縣所有水產品及群馬縣部分 水產品不需檢附輻射證明，並於2021年10月10日起放寬福島等6縣人工栽培香菇不需檢附輻射證明。

▲▼各國對日本核災區食品管理及國際規範。（圖／農委會提供）

▲各國對日本核災區食品管理及國際規範。（圖／農委會提供）

陳吉仲說，迄今已有包括加拿大、智利、墨西哥、秘魯、紐西蘭、馬來 西亞、越南、澳洲、汶萊、新加坡、美國等41國完全解除日 本食品管制措施，回歸一般輸入食品之邊境管理，目前僅大陸與台灣完全禁止福島等5縣食品進口。

至於加入CPTPP農業因應對策及配套措施，陳吉仲指出，比照日本及加拿大爭取敏感農產品排除降稅、採取較長降稅調適期，以及實施關稅配額及防衛措施等保護機制，運用農產品受進口損害救助基金持續辦理因應措施，確保農民權益及農家所得。

陳吉仲這份報告最後強調，加入CPTPP對國家整體經貿發展具有正面效益，農業部門身為國家整體經濟一環，全力配合加入CPTPP，對我農產品外銷將有助益，農委會將積極建構冷鏈體系，掌握外銷契機，達到加入CPTPP5年後農產品外銷金額增加新台幣500億元的目標。

衛福部政務次長薛瑞元說明，食藥署自100年3月15日至110年12月19日，在邊境共抽樣檢驗約18萬件日本食品的輻射量，共有232件檢出微量輻射，惟均符合日本及我國標準，未有不合格案例。

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