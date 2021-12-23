遭公婆霸凌10年沒人挺！大伯突告白「想照顧妳」　人妻暈船陷不倫

▲老公的哥哥突然告白，讓人妻心動暈船。（示意圖／Pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

面對大伯突如其來的溫情告白該怎麼抉擇？一名人妻結婚10年，長期遭受婆家的言語霸凌、冷嘲熱諷，老公也都視而不見，當她對婚姻生活絕望之時，喪偶多年的大伯突然說「我很喜歡妳，想照顧妳」，讓她萌生了不倫念頭。

人妻在「爆料公社APP-匿名公社」表示，結婚10年來她每天清晨5點起床，開始做早餐、準備老公小孩的便當、洗衣服、送孩子上課，接著再去市場買菜回家煮午餐，「當中還要整棟透天輪著打掃整理」，即使已經很努力在做，公婆還是看她不順眼，常酸她沒能力出去工作賺錢，「妳平常只是帶小孩又沒幹嘛，趁空檔去兼差啊！妳想累死我兒子嗎？每天只會吃喝睡。」

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每當婆婆開始數落原PO，公公總會在一旁幫腔說「妳這個查某沒用啦！當初我兒子要娶妳我們極力反對，現在證明我們是對的。」面對這些言語攻擊老公都不發一語，裝作沒聽見毫無反應。

▲公婆言語暴力，老公卻都充耳不聞。（示意圖／翻攝自pakutaso）



原PO受不了這10年來每天遭公婆辱罵，甚至跟三姑六婆當著她的面批評，「這時大伯父只要有出現一定幫我說話，他是唯一會幫我的人，而大家看到他就會一哄而散不敢多言，因為他是好野人（有錢人）」，因此她對大伯頗有好感，沒想到對方某天趁全家人不在，大膽告白說「我很喜歡妳，想照顧妳」，原PO才驚覺每次大伯都幫她說話，正是因為喜歡她，令她萌生私奔念頭，「其實我也想逃離這個家，我想跟他去台北生活，可是我的小孩怎麼辦？」

多數網友急勸原PO別暈船，最大問題出在公婆身上，和大伯在一起還是擺脫不了同個家族，「勸妳不要，到最後還是在那個家族裡糾纏，倒不如出去工作，妳就有理由不顧家裡，然後另找個人嫁了離開這個家族」、「離婚可以，但是跟妳大伯最好不要比較好，畢竟妳還有小孩，而且妳大伯還跟妳的老公有親戚關係，以後妳怎麼面對妳的小孩呢」、「我想妳只是一時覺得有人體諒妳而暈頭了。」