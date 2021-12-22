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社會 社會焦點 保障人權

告馮光榮奪妻開房獲賠10萬　人夫要上訴教訓「不用錢的最貴」

▲▼前藝人馮光榮被控勾搭郭姓人妻，挨告索賠100萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲前藝人馮光榮被控勾搭郭姓人妻，挨告索賠100萬元，到新北地院出庭時喊冤。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

轉行當游泳教練的前藝人馮光榮，被控勾搭郭姓人妻，被郭女的丈夫許男提告求償100萬元，新北地院今判馮光榮須賠償10萬元。許男受訪表示，會上訴並增加馮光榮公開道歉的要求，讓馮知道「不用錢的最貴」，他也會加碼把獲賠金額都捐給因父母外遇而成為孤兒的小孩，他要用自己賺的錢養小孩，「不用這種得來的髒錢」。

現年56歲的馮光榮在1990年代演過多齣瓊瑤劇，號稱「御用小生」，在演藝圈闖蕩20多年，1997年當紅時，與女藝人「馬妞」馬維欣因戲結緣而成婚，但婚姻只維持6年就離婚，2006年再婚迎娶外商公司陳姓女主管，育有1女，但2010年離婚，馮光榮也逐漸消失在螢光幕前，曾改行當房仲，目前據悉在國小教游泳。

許男今年（2021年）1月和郭女離婚，2人所生3名子女都跟他。許男提告指稱，去年發現郭女和馮光榮用即時通軟體的曖昧對話，郭女負氣離家，被他查出跟馮光榮出遊還開房幽會，他錄音質問郭女蒐證，向馮光榮索賠精神慰撫100萬元。

馮光榮出庭否認勾搭郭女，聲稱2人僅是網友，聽郭女常訴苦被家暴、恐嚇，他勸郭女為孩子多著想、不要離婚，和郭女去摩鐵是怕郭女想不開，所以在旁安慰，但2人沒有越矩，郭女也不曾到他家過夜。

新北院今判馮光榮應賠償許男10萬元，許男受訪表示自己不缺錢，他會上訴，就算判賠金額可能變少，他不在意，但他要讓馮光榮知道「不用錢的最貴」。

許男說讀高中的長子日前在校上電腦課，看見上網的電腦秀出新聞跑馬燈，赫然就是馮光榮涉勾搭郭女挨告的訊息，兒子當下很尷尬，儘管在場同學不知女主角就是兒子的媽，許男說聽了很心酸，覺得他自己和郭女、馮光榮在這件官司都是輸家，但3個子女是無辜的，所以他上訴會增加馮光榮應公開向他小孩道歉的要求，「讓小孩成為贏家」。

此外，許男強調會兌現把獲賠金額都捐出去的承諾，而且會加碼，就算上訴後判賠金額減少，他一樣會在律師見證下，加碼捐給育幼院裡因父母離異成為孤兒的孩子們，絕對不會用在自己孩子身上，因為他能賺錢自己養小孩，「不用這種得來的髒錢」。

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