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「最美博士」許藍方否認當小三　大老婆求償300萬要老公作證

▲許藍方經常在臉書寫下感情觀、人生體悟。（圖／翻攝許藍方臉書）

▲許藍方經常在臉書寫下感情觀、人生體悟。（圖／翻攝許藍方臉書）

記者黃哲民／台北報導

擅談性學話題的「最美博士」許藍方，今年驚爆介入康姓醫師學長婚姻當小三，她發聲明開直播否認涉及不倫戀，但男方向妻子劉女招認，大老婆不滿許藍方不認錯道歉，提告索賠300萬元，台北地院今再度開庭，仍舊不公開審理；據悉，雙方調解破局，劉女聲請傳喚康男作證，若法官准許，明年（2022年）1月26日開庭時，雙方恐將上演大對質，逐一驗證許、康之間露骨對話紀錄。

今天下午4時許召開的庭訊，許、劉2位當事人依舊都沒現身，前次開庭時，許女委任律師請求不公開審理，以保護當事人隱私，避免媒體報導引起雙方當事人不必要誤解與傷害，法官裁定清場不准旁聽，今天開庭仍維持不公開審理。

據悉，許女仍全盤否認與康男有任何不倫，無法接受公開道歉或高額賠償等和解條件，康男在事件爆發後選擇回歸家庭，劉女顧及3名年幼子女需要完整家庭，正努力和丈夫修補裂痕，但因握有許、康之間露骨對話紀錄等證據，遭質疑真實性，因此決定聲請傳喚康男作證，查明許、康2人的互動已達侵犯劉女配偶權的程度。

法官諭知下次將在明年1月26日開庭。本案源於已轉型百萬網紅的許藍方，遭自稱劉女閨蜜向媒體爆料，去年（2020年）和已婚康姓醫師學長發生不倫戀，到北市大直的精品旅館開房，許女更傳訊息給康男表示「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「今天一直濕濕」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等語。

大老婆氣炸，康男被質問後也招認，但許藍方不置可否。劉女不滿許藍方沒認錯道歉、繼續在節目上大談性學話題，怒寄存證信函給許藍方要求回應，許藍方自稱「受害人」、不知學長已婚，讓劉女更不滿，因此提告求償。

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