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媳婦一人準備家族拜拜！公公見佛桌上「果凍三牲」氣炸：會遭天譴

▲▼中元節配圖。三牲,雞,豬,好兄弟,祭祀,中元節。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO把三牲換成果凍版，公公快氣炸。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

媳婦實在難做人！一名女子抱怨，去年婆婆過世後，家族拜拜的重責大任就落到她身上，偏偏她手藝不好不太會煮飯，所以今年她去自助餐買了幾樣菜，還有果凍三牲、汽水回家拜拜，「結果公公看到氣到不行，說我會遭天譴，說我會害這個家衰落！」

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，婆家只有她一個媳婦，老公有3個弟弟，婆婆去年離世後，她便接手照顧這大家庭的工作，每逢節日婆家都會大陣仗拜拜，「一早就要起床準備三牲四果、十二菜碗把神明廳擺的滿滿滿的那種」，今年她獨自一人準備拜拜，擔心自己不會煮飯最後出包，於是趕緊去自助餐店買現成菜色，還去超市買了果凍三牲來拜拜，也把酒改成大家都能喝的汽水。

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▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲原PO看教學煮出鹹湯圓，一樣被公公嫌。（圖／翻攝自匿名公社）

怎料公公一看到原PO沒有照規矩來，把雞、豬、魚三牲改成果凍版，該有的米酒也變汽水，氣得大罵她「會遭天譴」、「害家運摔落」，於是原PO這次學乖，昨天冬至主動去買了材料，回家看網路教學親手煮一鍋鹹湯圓，而且還是加了芋圓版本，結果公公看到又怒了，嫌說湯圓哪有鹹甜口味，令原PO好無奈，「總之就是被嫌個半死，又説這樣拿去拜拜會害祖先生氣？」

網友建議，「應該事先請教公公，連老公也一起帶去會比較圓場面」、「盡量不要太會煮，不然以為有的妳忙了」、「不過鹹湯圓確實不是這樣啊！？」「是要叫你公公跟得上時代， 叫他要管就自己去煮，其實是要叫你的隊友去溝通」、「很多傳統家庭都是這樣，只等媳婦熬成婆後就你最大。」

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