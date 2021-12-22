被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼

▲王力宏形象跌落谷底。（圖／翻攝Facebook／王力宏）

記者曾筠淇／綜合報導

絕大多數人都想擁有如童話般夢幻的愛情，一直以來擁有好形象的王力宏被爆召妓、約炮後，就讓不少人相當震驚，甚至不知道還能不能相信愛情。對此就有網友好奇，在演藝圈中，有沒有哪個女明星嫁得很好？討論文曝光後，吸引網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「女明星之中誰嫁得最好」為題發文，提到演藝圈中雖有些人走到離婚這步，但過得幸福美滿的佳偶也是有，眾多女明星之中，大家覺得誰過得最爽、最幸福呢？

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貼文曝光後，不少人都點名昆凌，因為周杰倫婚後就將重心放在家庭，而且婆婆葉惠美也對她不錯，「昆凌啊」、「昆凌她婆婆竟然願意把錢給昆凌管，對比宏宏」、「昆凌感覺是嫁給周（杰倫）才變明星」。

▲昆凌和周杰倫婚後育有一雙兒女。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

也有些網友分享其他答案，「賈永婕」、「志玲姐姐」、「喻虹淵」、「我也想跟仔仔結婚」、「柯佳嬿吧」、「賈靜雯嫁修很幸福的樣子」、「賈修啊，真好，這狗糧真香」、「陶子，李李仁超帥又好」。

本站曾報導《婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民一致點名他讚：寵妻魔人》，很多人都認為，「周董」和昆凌結婚後，相繼迎接女兒小周周（Hathway）和兒子Romeo，一家4口感情超好，而且他對妻子也是很大方，實在是寵妻代表。

此外，昆凌也曾透露，婆婆對自己很好，就像對待親女兒一樣；而懂禮貌又孝順的昆凌也很得葉惠美歡心，雖然年紀較輕但卻貼心沒嬌氣，婚後還跟著婆婆學習打理家務、下廚等。