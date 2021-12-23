譚德塞警告：施打加強針恐「延長疫情」　病毒更多突變機會

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日表示，西方國家全面推廣施打加強針，很可能延長而非結束疫情，「把疫苗供應轉向已有高疫苗覆蓋率的國家，只會給病毒更多機會傳播及突變。沒有國家能夠藉此脫離疫情。」

《衛報》報導，譚德塞表示，全球疫苗供應正在顯著增加，如果西方國家不囤積疫苗、供國內人口施打加強針，「預計2022年第一季，便足以提供全球成人人口及高風險族群接種；如果有必要施打第三劑，則需等到同年稍晚才足夠提供全球成人人口等族群廣泛施打。

譚德塞強調，既有疫苗預防重症效力顯著，「絕大多數住院及死亡病例並非沒打加強針的人，而是沒有接種疫苗的人。」當日稍早，WHO免疫專家戰略諮詢小組指出，全球至少126國推出加強針或額外劑量相關政策，其中120國已經開始執行，其中卻沒有任何低收入國家。

Omicron正以前所未見的速度傳播中，已經現蹤至少106國。與此同時，WHO病毒學家范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）警告，該變異株相關數據目前仍不足且混亂，不足以斷言只會引發較輕微疾病。她也透露，該組織正在考慮重新分類較早出現、目前似乎不再流通的變種病毒，包括Alpha、Beta、Gamma。

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