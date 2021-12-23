西安凌晨封城了！深夜超市外排滿人潮　購物畫面曝光

▲西安民眾排隊購買物資。（圖／翻攝《西瓜視頻》）



記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，陝西西安23日凌晨開始封閉式管理，引起熱烈討論。消息曝光後，西安的生鮮超市22日深夜迎來許多人潮，不少民眾排隊購買物資，可見是為了防疫做準備。

綜合陸媒報導，由於21日新增77例確診病例，陝西佔了53例，其中西安市新增52例，西安市22日宣布，從23日凌晨開始，全市社區進行封閉式管理，3,574所學校改為線上教學、長途客運班線暫停營運、計程車等不得出市、進入中高風險地區。

▲▼西安的超市、傳統市場排滿人潮。（圖／翻攝《西瓜視頻》）



西安市說明，若民眾想離開西安，需要檢附48小時內核酸檢測陰性證明，並附上單位公函、批准手續。消息曝光後，引起熱烈討論，西安的生鮮市場22日深夜也迎來人潮。

依據影片畫面，不少人排隊站在生鮮超市前，輪流採購蔬果、罐頭等民生必需品，可見是為了防疫做準備。而現場也有人負責維持秩序，雖然人多，但場面並不混亂。

大陸網友們看完，也在下方留言祈福，希望能夠盡快度過疫情，「疫情趕快過去吧，保佑老百姓都過上正常生活」、「希望西安疫情早點過去，生產生活恢復正常」、「樸實的人都在為明天的生活排隊，不給國家添麻煩」、「不要去人多的地方聚集，這樣更容易感染傳播病毒！」

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