河南4人不甩防控規定自西安返回　核檢陽性還瞞報行程遭立案調查

▲河南周口出現4名從西安返回的民眾確診還瞞報行程，造成當地防疫破口。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

在陝西西安市經商的河南沈丘縣居民謝某歡、李某麗、工某軍、李某丹4人返鄉後，核酸檢測結果呈陽性。據了解，4人於18日深夜在未執行西安市疫情防控措施情況下，駕車離開西安回到沈丘，同時，4人返鄉後也未依規定提前3天報備和進行居家隔離等疫情防控措施，沈丘縣公安局決定以涉嫌妨害傳染病防治罪對4人立案偵查。

▲河南沈丘縣公安局對4人以涉嫌妨害傳染病防治罪立案調查。（圖／CFP）

根據《河南發布》官方微信指出，12月22日0至24時，周口新增本土確診2例、新增無症狀感染者2例（周口市），代表著由西安返回周口沈丘縣的4人中，已有兩人確診，另兩人則待醫學鑑定報告出爐後才得以確認。

4名瞞報行程返回河南周口的確診及無症狀者為兩對夫妻，皆在西安經營早餐店為生。根據西安疫情，當地民眾其實早有封城準備，包括這4人在內的外地人員趁著尚未封城前，欲返回家鄉躲避疫情。

周口市沈丘縣規定，返鄉人員要提前3天向目的地所屬行政村（社區）報備和居家隔離等疫情防控措施，且配合流調人員作業。這4人調查時隱瞞相關情況，對當地帶來新冠肺炎疫情傳播的風險，因此，沈丘縣公安局決定對謝某歡等4人以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

西安市在第二輪全城篩檢下發現127名陽性反應者，官方隨即宣布在今（23）日凌晨0時起封城，以杜絕疫情擴散至其他省市。不過，西安市疫情已持續多日，除河南出現的確診病例外，包括陝西咸陽、延安，廣東東莞及北京市都出現關聯性確診病例，專家認為，西安市極有可能已經出現隱匿性傳播，防控形勢更加複雜。