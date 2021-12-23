大陸新增71例本土確診　西安第二輪全城篩檢「驗出127例陽性」

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情仍在蔓延，22日新增確診100例，其中本土個案佔71例，疫情重災區為陝西西安市，新增63例確診。另外，西安在開展全市第二輪新冠病毒核酸篩查後，共發現核酸陽性人員127例，目前已轉運至市定點醫療機構診斷治療。

▲大陸現有確診1823例。（圖／CFP）

據大陸國家衛健委通報，22日0—24時新增確診病例100例，其中境外輸入病例29例（上海11例，廣東8例，廣西3例，江蘇2例，天津1例，吉林1例，浙江1例，福建1例，雲南1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在浙江）。

本土病例則有71例（陝西63例，均在西安市；廣西4例，均在防城港市；河南2例，均在周口市；浙江1例，在紹興市；廣東1例，在東莞市）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

西安為此次疫情重災區，累計報告本土確診149例，已經蔓延至廣東、北京、河南。當地開展全市第二輪新冠病毒核酸篩查後，發現核酸陽性人員127例，已轉運至市定點醫療機構診斷治療。西安計畫於今（23）日啟動實施新一輪全員核酸檢測。

▲西安排隊購買物資。（圖／翻攝《西瓜視頻》）

此前，面對嚴峻複雜的疫情形勢，西安決定自23日零時起，全市小區（村）、單位實行封閉式管理，進出人員持單位開具的確需到崗工作的證明。市民群眾一般居家生活，每戶家庭每2天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作以外，一般不外出。

截至22日24時，大陸現有確診病例1823例，其中重症病例10例；累計治癒出院病例94185例；累計死亡病例4636例；累計報告確診病例100644例，現有疑似病例3例；累計追蹤到密切接觸者1397457人，尚在醫學觀察的密切接觸者56059人。