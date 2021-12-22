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15名蛙人「翻、滾、爬」通過天堂路　指揮官親授臂章

▲▼海軍陸戰隊兩棲偵搜班學員，通過天堂路考驗,兩棲,蛙人。（圖／軍聞社）

▲海軍陸戰隊兩棲偵搜班學員，通過天堂路考驗。（圖／軍聞社，下同）

政治中心／綜合報導

海軍陸戰隊兩棲偵捜専長班153期學員，在經過六天五夜嚴格訓練、篩選後，今（22）日順利通過「天堂路」考驗，15名學員獲指揮官王中將受予兩棲偵搜大隊臂章，成為合格的「兩棲蛙人」。

海軍陸戰隊指揮部表示，兩棲偵搜專長班153期學員從開訓時的31人，在經過9週嚴格訓練與篩選後，僅15員參加「綜合考驗週」， 從本月17日凌晨開始，每24小時區分為4節課，每節測驗時間5小時，間隔1小時為用餐、休息及整理器材之運用時間，全程驗收項目包括長跑、長泳、操舟、頂艇行軍、軍用格鬥、沙灘競技、基礎潛水、水域滲透、 陸上滲透、重裝行軍和偵察等課目，以磨練學員的精神、體力、耐力及服從性。

根據《軍聞社》報導，今上午兩棲偵搜專長班學員在左營厚綵營區進行最後一關「天堂路」，學員們以翻、滾、爬等動作在50公尺的咕咾石路上挺進，過程中，忍著身上被咕咾石摩擦的刺痛感爬向終點，伴隨著皮肉痛苦以及撐下去的意志力，熱血激昂的氛圍讓兩旁的親友忍不住當場熱淚盈眶，不斷的在為這些學員們鼓勵打氣，期盼他們能成功邁向終點。

蛙人抵達終點線後，學員們在教官引導下，實施「搶背」動作，並接過王指揮官手中的蛙人臂章，隨後，在一旁等候多時的家屬也迫不及待在頒贈臂章後向前擁抱學員，將糖果親手餵到他們口中，象徵苦盡甘來，這一刻，對蛙人而言，是榮耀，也是驕傲。

海軍陸戰隊指揮部強調，偵搜部隊所實施的「綜合考驗週」測驗，目的在考驗學員於生、心理遭受極度壓力下，仍能正確無誤的執行任務，以及保持冷靜分析評估戰場景況。未來，將秉持「永遠忠誠」 及「三不怕」之精神，面對各項的任務與挑戰。

▲▼海軍陸戰隊兩棲偵搜班學員，通過天堂路考驗,兩棲,蛙人。（圖／軍聞社）

▲▼海軍陸戰隊兩棲偵搜班學員，通過天堂路考驗,兩棲,蛙人。（圖／軍聞社）

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