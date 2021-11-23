代抽兵種！老媽神之手「籤王」傻眼了　兒反應超展開...網讚真男人

▲替兒子抽到海軍陸戰隊，媽媽傻眼了！（圖／翻攝國防部發言人）



網搜小組／劉維榛報導

代抽真的是萬年魔咒！一名媽媽哭笑不得直呼，兒子即將入伍，而今（23）日代替抽兵種時，才第三支籤就抽到魔王級兵種「海軍陸戰隊」，讓她內心七上八下，「我該用什麼方式告訴他呢？」文章貼出後，網友紛紛行調侃現在志願役根本是夏令營，事後，原PO也分享兒子當下反應，秒讓網友讚爆！

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》剉咧等表示，今天一早就去幫兒子抽自願役的籤，結果第三位輪到原PO時，當下見兵種臉垮了，正是傳說中的海軍陸戰隊，「我真他媽神之手！」

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原PO崩潰直呼，不知如何向兒子交代，因為海陸兵種只占了3/50，陸軍有46支、艦艇1支，只好在線等求問，「各位大神啊！我該用什麼方式告訴他呢？」

▲50支籤中，海軍陸戰隊只有3支！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

文章曝光後，底下一票網友笑稱，「不是每個陸戰隊都一定會爬天堂路」、「回來真的男人」、「穿海陸迷彩走路有風」、「海陸伙食很好啦 沒有一天吃不飽的」、「現在說4個月的夏令營而已」、「陸戰新訓期比一般兵種長，雖說基本體能比較多一些，但四個月真的也只能訓練到一些基本體能而已，不用擔心」、「代抽都這樣啦 ！我那次區長代抽一個人把全部海陸抽光光」、「先登報脫離母子關係」。

事後，原PO回報後續，表示兒子得知要成為海陸戰士後，當下反應卻出乎意料灑脫，「吾兒已經知道了，還蠻豁達的告訴我，這不是一套雞排奶茶可以解決的事！」網友則豎起大拇指回應，「不錯啊，享受眾人的掌聲」、「雞排奶茶是用在學長」、「恭喜轉大人」。