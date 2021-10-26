海陸退休士官長被通緝　違規遇警轉暗巷求饒：和檢察官約好了

▲海陸退休士官長(紅圈)看到警方隨即違規快閃進暗巷，警方追上前攔查發現通緝身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同區1名警員在路口攔查騎士滑手機，突然撇見1名男子闖紅燈，驚覺有異尾隨，攔下男子後發現竟然是因詐欺案遭發布通緝，隨即私下通知警力支援並拖住男子，等警力到場後才將男子帶回；事後獲悉，身材壯碩的男子自稱是海軍陸戰隊士官長退伍。

警方調查，大同分局警備隊警員張益瑋在15日晚上5時許，於重慶北路、南京西路口執行交通疏導勤務，發現1名騎士停等紅綠燈時玩手機，隨即將騎士攔下開單告發，但警員開單時卻發現有1名身材魁武的男子圍觀穿越馬路，隨即轉入暗巷消失不見。

警方見狀尾隨，將58歲的余姓男子攔下盤查，竟然發現余男為通緝犯身分，但因余男身材魁武，現場又沒有支援警力，警員不動聲色先告知警所派遣支援，也隨即藉口盤查與余姓男子閒聊、等待支援警力到場協助。

▲男子自稱海軍陸戰隊士官長退休，當天準備回桃園再北上工作，警方盤查竟是詐欺通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓警員先問余男「是否有案件在身，有去報到嗎」，余男隨即出示出監證明，表示自己案件結束，不要冤枉好人，張也回說「你有詐欺案遭通緝」，余則表示已經跟檢察官約好，檢察官說後天要去報到，企圖想拿回出監證明離開。

支援警力到場後將余姓男子當場帶回，余指出，當時晚上要先返回桃園拿東西，然後再回台北的捷運工地上班，因曾與朋友借錢，還被告詐欺，因未到案開庭所以被通緝。

警方見到余姓男子穿著繡有海軍陸戰隊標誌的衣服，余姓男子則是自稱，曾經是海軍陸戰隊的士官長，但因年紀到了退伍，因為向朋友借錢衍生債務問題，所以才被告詐欺。

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