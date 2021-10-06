公所代抽兵種！PTT名人見「籤王」心涼了　網笑萬年魔咒：別不信邪

▲原PO得知抽到海軍陸戰隊，直言難以接受！（圖／翻攝國防部發言人）



網搜小組／劉維榛報導

84年後出生的役男，僅需接受4個月軍事訓練，因此不少人調侃是「草莓兵」！不過有PTT神人哀號，表示請公所代抽兵種，結果竟抽到海軍陸戰隊，讓他求助「要怎麼調適？」文章曝光後，鄉民狂刷一排恭喜，笑虧代抽真的是萬年魔咒，接著安慰「海陸新訓中心伙食不錯啦」、「海陸就算了，再抽到外島才是籤王」。

PTT名人約克羊（yorkyoung）在八卦板表示，入伍前要抽兵種，無奈抽籤當天自己與家人都有事在身，只好由公所主持人代抽，不久後原PO媽媽接到電話，答案讓原PO晴天霹靂，竟抽到「海軍陸戰隊」！

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當下，原PO心臟差點漏跳兩拍，接著崩潰直呼「心都涼透了，都已經不是很想當兵了，居然還給我抽到籤王...怎麼辦？」

▲對許多男生來說，當兵是一輩子難忘的回憶！（圖／翻攝國防部發言人）



底下網友幫QQ，直言代抽心臟要很大顆，「代抽魔咒」、「代抽=海陸，我以為是常識」、「我也是代抽中的耶」、「我自己去，也是抽到啊，X」、「代抽的下場通常都是這樣，恭喜啊」、「代抽通常都抽到爛簽，這到底什麼詛咒」、「我爸幫我代抽也是抽到海陸」、「我也是代抽海陸，10/27入伍」、「區長代抽必中，別不信邪，738T路過」。

另一派網友不以為然直呼，「4個月的兵有啥好哀怨的」、「夏令營而已哭X小」、「海陸很涼啊，又不是兩棲」、「現在才四個月，當運動健身吧」、「吃的比陸軍好，只是在屏東很遠」、「一日陸戰隊，終身陸戰隊」、「請正名：海陸訓練生」、「順便簽下去了」。

▼網友刷恭喜，就當4個月鍛鍊體力！（圖／翻攝PTT）



留言串中，有學長分享經歷，「我在龍泉等你」、「去年才剛退，爽的跟鬼一樣，五菜一湯」、「我海陸一年，下兩次基地就準備登出了」、「聽朋友講，義務役的海陸真的不操，就是比一般陸軍操一點點而已，總之真的比20-30前好多了」。