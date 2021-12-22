台中好甜！盧秀燕傍晚點燈　巨型珍奶+水循環耶誕樹吸睛

▲盧秀燕傍晚將前往舊火車站前點燈，巨型珍奶、水循環耶誕樹吸睛登場。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府舉辦「2021台中好甜！甜在其中」耶誕活動，即將於12月24日到1月9日療癒登場，市府別出心裁不但在舊台中火車站前廣場推出高達10米的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，透過光影夢幻營造讓人想嚐一口的視覺甜蜜口感，在柳川還有高達20米的「垂涎60尺」水循環耶誕樹，市長盧秀燕傍晚5點30分將出席點燈，宣告台中耶誕盛會即將正式登場。

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新聞局指出，市府每年精心策畫推出不同耶誕主題特色活動，吸引許多民眾到場拍照打卡，今年受疫情影響，市府為療癒人心，特別讓耶誕老人降臨台中並化身為甜點師傅，帶來一道道美味的甜點，用甜蜜滋味來鼓舞人心。

今年台中好甜耶誕活動遍及舊台中火車站前廣場、柳川、綠川、台中文學館及台中市役所，藉由精心策劃的裝置演繹此次主題，其中最有看頭的莫過於台中首次呈現高達20米的「垂涎60尺」水循環耶誕樹，以及高10米的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，各種巧思讓視覺甜點處處充滿看頭。

「垂涎60尺」水循環耶誕樹位於柳川，以水源在東方代表財運源源不絕的含意，利用流動循環的水光雕裝置代表祈福、希望；「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹位於舊台中火車站前廣場，由於世界珍珠奶茶發源地就在台中，期盼透過珍奶甜蜜的意象，傳遞台中的美好。

位於綠川展出的「一閃一閃摘三星」，結合耶誕節元素設計，象徵台中為米其林星星城市，格外亮眼；「甜到會麋鹿」以水面上駐足的一對夢幻麋鹿，彷彿走入了童話世界中，讓大小朋友度過甜蜜耶誕時光。

柳川除了「垂涎60尺」水循環耶誕樹，沿岸還有「甜蜜夢工廠」將大台中的產業及文化變為大型燈飾，將幸福快樂傳遞給每位市民，而「薑心餅心甜在心」則呈現大型薑餅人蛋糕，令人看了食指大動；「馬卡龍隧道」以可愛的馬卡龍色系，作為三條隧道的主色調，讓民眾感受夢幻氣息。

在文學館種子廣場上的燈光造景，讓遊客能抱著輕鬆、愉快的心情，欣賞文學的美麗星光。而在古色古香的台中市役所燈光造景則襯托建築的美，也呈現出日式甜點的簡約風味。

在舊台中火車站前廣場所舉辦的耶誕市集，活動時間為平日下午5點30分至晚上10點，以及假日下午1點至晚上10點，歡迎一起歡慶耶誕，來一場甜蜜可口的耶誕盛宴。