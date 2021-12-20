盧秀燕看公投結果　「全國用電需求獨加台中不公平」

▲盧秀燕看台中公投結果，「全國用電需求獨加台中不公平」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

四大公投落幕，台中市僅公投綁大選同意票多於不同意票，今天市政總質詢，民進黨議員王立任、張耀中、張玉嬿追問市長盧秀燕看法。盧秀燕回應，對結果無評論，公投就是人民做主。但強調，台北市高度工商發展，但沒有電廠，全國用電需求獨獨加在台中，對台中太不公平。

▲盧秀燕表示，未來台中將有14部機組7支煙囪2個發電廠。（圖／資料照片）



盧秀燕表示，很多議員提到台中電力不足，台積電要來台中投資擔心用電不夠。盧秀燕指出，台北市高度工商發展但沒有電廠，所有住家公司行號都沒有電廠，惟全台最大電廠中火就在台中，全國用電需求獨獨加在台中。

盧秀燕也提到，若全台用電需求都由台中境內的電廠負擔供應，這對台中民眾很不公平。台中已有全台最大的火力電廠，近期中央又批准一座新的中佳電廠，未來中火電廠跟中佳電廠，將有13部機組、8根煙囪，所有要加的都加在台中，對台中負擔何其沉重。

盧秀燕也懇請中央，如果要增加電廠，可不可以不要增加在台中，若火力發電機組從10部增加到13部，不管使用什麼發電方式，發電量變高，污染量也會變高。