中捷薪資水平比同業少2成　盧秀燕：明年元旦調薪7%

▲盧秀燕宣布中捷員工明年元旦起調薪7%。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運公司成立4年一直未調薪，在其它同業薪資已多次調整比較之下，中捷薪資水平明顯落後8.6%至20.8%，造成離職率高、留才不易，中捷公司董事會昨晚通過調薪案，全體員工調薪7%。市長盧秀燕22日表示，此次中捷調薪幅度是包含2018年未調整的3%及明年軍公教調薪4%，將與軍公教人員調薪同步於明年1月1日起生效。

盧秀燕指出，中捷公司董事會昨晚通過調薪案，此次調薪7%，主要是台中捷運公司同仁的薪資，除了董事長之外，其餘全是勞工，當初訂定薪資時就比其他的捷運公司低很多，加上2018年公務人員曾調過一次薪水，但中捷當時沒有調整，這兩個因素加起來造成中捷薪資長期偏低，甚至有不足法定勞資規定最低薪資的標準。

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中捷公司表示，中捷是市府百分之百持股的公營事業，員工薪資是參考北捷公司2011年薪資結構訂定，公司2017年成立迄今皆未調整，捷運綠線已在今年4月份通車營運，營運績效尚稱良好，中捷考量現有薪給與同業的薪給差距、基本工資的落差等因素，經昨晚第二屆第15次董事會審議通過，依程序將報市府核定，全體員工調薪7%。

中捷公司也說明，調薪7%是保障員工合理薪酬及提升優秀人才留任意願，調薪後增加的用人費用，將督促中捷公司以控管用人數，於明年用人預算額數勻支，不會因此增加預算支出。