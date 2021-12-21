稱侯友宜「最準風向標」　林俊憲：不幫顏寬恒站台是看出了什麼？

▲新北事長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

1218公投以「四個不同意」落幕，投票前未表態的新北市長侯友宜遭國民黨人當戰犯出征。不過，民進黨立委林俊憲則有獨到見解，認為侯是「政壇最準風向標」，除公投外，他還拿侯2018、2019年時與前高雄市長韓國瑜保持距離印證。林俊憲猜測，侯友宜不幫台中第二選區補選國民黨候選人顏寬恒站台，是否代表顏的大勢已去。

林俊憲21日在臉書以「侯友宜成政壇最準風向標，不站台是否代表顏寬恒大勢已去？」為題表示，公投落幕後，投票結果讓國民黨元氣大傷，到現在還在內鬥抓戰犯，其中被認為是最大戰犯的侯友宜可說是完美閃過了風暴，黨內的討伐聲對他影響也不大，政治上來說這個結果對他最有利。

「但緊接著下一場大戰又要來了，侯友宜閃一次不夠，居然還要再閃第二次，似乎不想幫顏寬恒站台，莫非他看出了什麼我們不知道的事嗎？」

林俊憲稱，其實仔細檢視侯友宜近年來的各次表態，就會發現他根本是政壇最準風向標，從2018大選就和參選人韓國瑜保持距離，到了2019年更是明顯，即使國民黨一頭熱認為韓國瑜真的能勝選，侯友宜也不願跟他同台，最後慘敗和罷免的負面影響沒有波及到他。

林俊憲繼續說，這次公投又更厲害了，投票前民調同意領先，但侯友宜冒著黨內深藍的聲討逼宮也堅持不表態，一次次的精準判斷，就算政治立場不同也實在不得不佩服。拉回這次補選，侯友宜不幫顏寬恒站台似乎透露出了一些端倪，是否就如同當時與韓國瑜保持距離一樣，判斷顏寬恒敗象已現，站台會損及自己的聲望，因此又要再閃一次呢？

林俊憲表示，國民黨內所有還有理想和為自己政治前途考量的人們，應該多多研究侯友宜的表態當參考，別再跟著黨中央戰鬥藍這群完全背離民意的人起舞，否則自己靠政績和選民服務辛辛苦苦建立起來的個人支持度，最終還是會被國民黨這個破爛招牌給壓垮。