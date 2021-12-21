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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「千字文」影響國民黨公投選情？　侯友宜：努力團結往前走

記者楊蕓／新北報導

國民黨在四大公投中挫敗，對於資深媒體人趙少康認為新北市長侯友宜在選前的千字文是影響選情關鍵。侯友宜21日受訪時回應，謝謝大家的批評跟指教，他會用誠心的態度積極努力為人民做事，努力把現在市長的工作給做好，不辜負市民所託付，努力團結往前走。

▲▼1218四大公投投票，侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

趙少康指出，反萊豬案全國同意和不同意差20萬票，高雄一個地方就贏20萬票，形同「高雄逼台灣人吃萊豬」。侯友宜說，尊重公投結果，現在要往前看的是高物價、高通貨膨脹、薪水、經濟、民生等議題，這些才是民眾最關心的，「我會好好來做事，讓人民有感，讓新北市這一塊土地，大家都能夠安居樂業。」

對於此次國民黨在公投不盡理想的原因，侯友宜未正面回答僅說，相信大家都會自我檢討，包括他本人也要自我反省，檢討過後大家一切要放下，團結的往前走，努力的做出人民期待所託付的責任。

侯友宜表示，中央有權力，但也有相對的責任，面對公投結果，中央更應該告訴大家，萊豬把關如何做更好？電力的問題會不會影響到產業發展？國家如何團結的往前走？他強調，民眾最關心的是薪水、物價、經濟以及防疫，大家努力的朝這方向去做吧。

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