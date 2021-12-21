台灣邁向9都？侯友宜批中央：不要搞錯方向，人民現在不需要這個

▲執政黨擬透過修改《地方制度法》的方式，讓台灣從6都變為9都，新北市長侯友宜批評中央政府「真的不要搞錯方向」。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

總統蔡英文19日邀集府、院、黨等相關高層，商討關於新竹縣市合併升格一事，預計研議修改《地方制度法》，其中也點名到彰化及雲嘉地區，消息曝光引發外界熱議。新北市長侯友宜20日受訪表示，人民最關心的還是薪水、物價、經濟及防疫等等，他也批評中央政府「真的不要搞錯方向」。

4大公投案結果出爐，民進黨所主張的「4個不同意」，獲得較多數投票者的支持，「重啟核四」「反萊豬」「公投綁大選」「珍愛藻礁」不同意票都比同意票高出許多。公投案剛結束不久，蔡英文19日就召集相關高層商討縣市合併一事，打算透過修改《地方制度法》，讓台灣從6都變為9都（新竹縣市、雲嘉嘉，彰化縣市）。

侯友宜今回應強調，薪水、物價、經濟及防疫才是人民最關心、最急迫的問題，「中央執政黨其實搞錯了方向吧」。地方政府關心的也就是如何趕快推動更大的建設，讓人民在各方面能夠蓬勃的起飛，「所以在國土的規劃以及財稅的劃分，必須要有一個長遠的思考，尤其在國土的規劃，這又涉及到整體的行政區，我們要非常的謹慎、不能急就章」。

侯友宜批評中央政府「真的不要搞錯方向」，他強調現在人民需要的不是這個，「不要先設定一個時間點，然後在選舉敏感關鍵的時間點，會讓大家質疑是不是把黨擺在國家與人民的利益之前」，他認為現在的當務之急，應該聚焦在人民所關心的議題，包含薪水、物價及防疫做好，還有地方財源如何分配，「讓地方可以發揮做好才是最重要的」。



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