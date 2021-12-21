江啟臣笑顏寬恒臉皮薄　「為了鄉親也變得『盧小小』！」

▲前立委顏寬恒。（圖／翻攝顏寬恒臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

台中中二選區立委補選進入倒數階段，各候選人積極衝刺選情，國民黨提名的候選人顏寬恒近期也動作頻頻，今（21日）更在臉書貼出宣傳片，三位藍營立委楊瓊瓔、許淑華、江啟臣都在片中現身力挺，江更戲稱顏寬恒臉皮薄但重承諾，「每天打電話，顏寬恒臉皮這麼薄卻為了鄉親也變得『盧小小』！」

江啟臣在影片中表示，自認識顏寬恒以來，他一直很有禮貌、這兩年感覺變比較囉嗦，晚上十幾點還打電話來，坦白說有時候很「盧小小」，一天打快10幾通電話，但都不是他自己的事，是選民託付的事情，不管是大的建設或是小到馬路、水溝等等，「顏寬恒是一個重承諾的人，一旦承諾了就會努力做到，臉皮這麼薄的人為了鄉親也變得『盧小小』。」

楊瓊瓔則指出，顏寬恒很靦腆、臉皮很薄，沒有當立委的時候，被他的電話連環call，第一句話一定是「阿姑，拍謝齁」，學校的經費還沒核定、連自來水兩三戶的款，「他告訴我一句話讓我很感動『阿姑，拍謝啦，我之前答應人的，一定要做得到』，臉皮變這麼厚！」

許淑華表示，顏寬恒有事情也不太喜歡去麻煩別人，曾一天接過他大概10通電話，顏寬恒在電話中說，「姊阿，拍謝溜，以前我做立委的時候，有提一個和美大橋的經費爭取，現在的狀況是怎麼樣」，許淑華笑稱，因為顏沒有立委的身分，「所以顏寬恒臉皮這麼薄的人，才會這麼不厭其煩的來麻煩我們。」

顏寬恒表示，2020年卸任後，最常通電話的，就是這三位委員：一位要叫阿姑、一位要叫阿姊、一位是好兄弟，「因為日也call，夜也call，拍攝現場，差點從推薦影片變成吐槽大會。」

顏寬恒指出，非常感謝他們三位以及這段期間協助兌現選民承諾的所有立法院好同事們，「對大家也非常抱歉，因為委員們都有自己的區域要服務，還要協助寬恒的服務案件，『盧小小』應該是非常委婉的形容詞了。」