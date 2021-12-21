民進黨備戰周五今起排隊守議場　柯建銘：展示對新竹升格案的決心

▲民進黨團力拚總預算案逕付二讀，21日起在議場前展開排班。（圖／圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者呂晏慈、徐政璿／台北報導

立法院院會今（21日）通過民進黨團提案，將111年度中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀。為確保議事錄不被推翻，以及避免國民黨以「案海戰術」杯葛攸關大新竹合併升格的《地方制度法》一讀付委，民進黨團自今中午開始，動員至議場大門口排隊。

民進黨團今在立法院院會提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀，由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席81人、贊成55人、反對26人、棄權0人，該案順利通過。

由於每次院會開始前，立法院都會進行確認上周議事錄程序，為確保周五開會時，今天所作決議不被推翻，民進黨團今上午開始動員黨團成員，輪流至議場門口排班。

另一方面，民進黨團總召柯建銘日前提出攸關大新竹合併升格的《地制法》修正草案，獲近50位黨籍立委連署支持，程序委員會今天中午已將該案排入周五議程，但為避免國民黨搶先提出數百案、以「案海表決」戰術杯葛，民進黨團也先排班取得優先提案權。

柯建銘受訪表示，開始排隊的原因是為展示對《地制法》修正合併升格的決心，「我們不可能在程序上給你們（指在野黨）破壞掉，周五院會要依正常程序處理，若國民黨團弄好幾百案來表決，你什麼都不必搞了」。

另針對總預算案，柯建銘也說，奉勸國民黨不要為反對而反對、為鷹派而鷹派，必須為國家順利運作、立院議事順暢，做必要的超前部署，「我們在上週五時，即將明年度中央政府總預算案提交逕付二讀，不要等到總預算被叼死了，沒有辦法逆轉，這不可能的事情，合併升格也是一樣，程序也是要走。」

國民黨團總召費鴻泰則痛批，這是立法院有史以來第一次這樣處理總預算，民進黨剝奪立法委員審查的權力，越來越走向獨裁和漠視民意。

國民黨立委曾銘宗也質疑，歷年審預算審到1月都很常見，今年也沒審得比往年慢，民進黨公投贏了，就更傲慢、霸道，用國會多數霸凌在野黨；把總預算逕付二讀，等於政府編列的20億大內宣預算，也全部都被偷渡過去了。