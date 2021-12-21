綠營急修法推竹竹合併升格　林為洲批「丟臉」要柯建銘撤案

▲國民黨團召開「竹竹合併升格 民進黨急什麼？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

民進黨推動新竹縣市合併升格，民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法」第4條修正草案，讓縣市合併不再受人口數限制，並力拚24日院會付委審查。對此，國民黨團主張，提案必須付委審查、徵詢地方政府及議會意見、召開地方說明會及公聽會，不應因人設事明年倉促上路。

《地方制度法》第4項第1項規定，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。由於新竹縣市即使合併，也無法達到125萬人口的要求，柯建銘提案，把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不受人口數限制。

國民黨團21日召開記者會，反對因人設事的修法。黨團書記長陳玉珍表示，縣市合併案茲事體大，應召開地方公聽會充分搜集意見，提案必須經過付委審查，以及諮詢地方政府、議會意見「由下而上」修法，如果未來竹竹真的要合併，應自2026再開始實施，她強調，中華民國不是帝制獨裁國家，不應由上而下來主導縣市合併。

國民黨新竹立委林為洲痛批，民進黨團修法版本將兩條件的「且」改成「或」，直呼是「一字神功」，他質疑，所謂「特殊需要」由行政院判斷，那花東有觀光需要、金門有國防及觀光特殊需要，是不是通通都可以升格？他舉例，選拔傑出青年的條件40歲以下且對國家有重大貢獻，把且改成或後，將來可能會選出70歲的傑出青年。他強調，合併升格應該嚴格看待，這樣修法「蠻丟臉的」，要求柯建銘趕快撤案。

新竹縣立委林思銘也批評這是倉促立法、催毀法治的做法，柯總召為了一個人就把地制法必要條件切割，林錫耀甚至稱這是立法技術，法律必須有安定性，隨隨便便就修門檻，簡直破壞民主法治；立委鄭正鈐表示，若竹竹合併升格，台北到台中只剩下苗栗不是直轄市，他強調，大新竹合併要有國土規劃、行政區劃考量，否則哪個縣市沒有「特殊需要」？

陳玉珍強調，國民黨並不是反對縣市合併，而是要求應該先傾聽基層民意，讓地方議會有正式表達意見的機會，並舉辦公聽會、說明會凝聚共識，而不是行政院、民進黨想怎麼辦就怎麼辦。