蔡英文強化護國群山　期許新學院不要有寒暑假快速產生人才

▲總統蔡英文出席「國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮」，就台灣半導體產業人才培育注入動能。。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

為了讓「護國群山」半導體產業更有競爭力，新竹縣市正在討論合併升格的議題之際，總統蔡英文21日出席「國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮」，就人才培育注入動能。蔡英文致詞時期許，該學院不要有寒暑假，一年全年無休，讓台灣快速地產生人才。

蔡英文致詞時表示，陽明交通大學「產學創新研究學院」，這是一項很有遠見的規劃，也是台灣第一所以「產學共創」模式成立的研究學院，她很高興和學界先進、業界領袖一起見證這個重要的時刻。

蔡英文說，學院的成立，其中有很多人的投入與貢獻，最重要的是，產業界集體向她表達，需要更多政府的支持，尤其在半導體產業，我們還要走很長的路，在世界上還要持續扮演主導的角色，所以需要政府的協助。

蔡英文表示，現在人才培養的速度及現行的體制，人才面確實最具挑戰性，政府開始想，有沒有其他的辦法，讓人才培育的速度可以加速，並且可以培育出更好、更優質的人才。

因此，蔡英文做了三項決定：第一，現行的法規是不夠的，一定要改變法規，並引進所謂「沙盒」的觀念，打破現有法規上的限制，讓我們有更大空間創立人才養成的機構。

第二，蔡英文要產業界加入，人才將來是要到產業界，台灣的半導體產業是全世界最好的半導體產業，如果沒有最好的產業加入，就訓練不出最好的人才，所以產業界必須加入，不論是在學程的設計，或者是在教學研究上，一律都要有企業界的參與，這對我們來講是很重要的，因為有最先進的產業參與在教育過程裡，出來的人才一定是最好的人才。

最後，蔡英文坦言，國家的預算資源有限，所以邀請幾位產業界董事長共襄盛舉，有一部分的經費來自於業界，一部分的經費則來自國發會的基金，讓我們在資源上面能有足夠的挹注。

蔡英文說，稍早她聽到陽明交通大學林奇宏校長說，學院的招生不是一年一次，而是一年兩次，她也特別拜託學院不要有寒暑假，一年全年無休，讓我們快速地產生人才；並期許學院「只許成功，不能失敗」，讓台灣未來有源源不斷的人才。