「2024會不會是賴清德很難說」　陳水扁：蔡英文會提很強候選人

▲副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對於公投結果是否牽動2024總統大選選情，前總統陳水扁今（21日）表示，2024會不會是賴清德還很能說，劇本早就寫好了，只是不能偷看，「相信蔡英文總統會提一個很強的候選人，但是是誰沒人知道。」

對於部分人稱公投結果可能牽動2022、2024大選，陳水扁表示，自己不認為2022跟2024選戰能從公投結果評斷對誰有利，畢竟這是兩碼子事，很多人在選前談公投影響選戰，是為了要拉票倒是無可厚非，但結果出來後還要談，「有那麼嚴重嗎？」

四大公投被藍營定調是倒閣公投，如今綠營輕騎過關，行政院長蘇貞昌未來動向備受關注，陳水扁說，任命一位院長時，要做其職務調整跟改變，「一定是做的好繼續做，做的不好就下台嗎？我覺得不是這樣安排」。一切都要看蔡英文總統的想法，跟公投結果沒必然關係。

蘇貞昌日前說，對於選總統是「昔年壯志已塵封」，陳水扁認為，隨便說隨便聽，劇本早就寫好了，只是不能偷看，要看總統蔡英文的意思，會不會是賴清德也很難說，「相信總統會提一個很強的候選人，但是是誰沒人知道。」

對於桃園市長鄭文燦是否入閣，藉此布局2024總統大選，陳水扁指出，不一定要做過行政院長才能選總統，兩者之間沒有必然關係，過去好像也沒看過這樣的情況，這要看總統蔡英文如何想。

陳水扁表示，現在六都提名權都在黨主席、總統身上，「那會不會未來2024總統初選也這樣辦？六都市長都可以了，總統為何不行，不能排除任何可能性。」

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