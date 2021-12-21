綠拚選前新竹升格　陳水扁批「不能因人設事」：不如規劃全國十都

▲前總統陳水扁21日接受資深媒體人黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投方落幕，立法院民進黨團總召柯建銘提出《地方制度法》第4條條文修正草案，總統蔡英文19日召集黨政高層討論取得高度共識，若修法通果，有望推動竹竹併、雲嘉嘉合及彰化升格成直轄市。對此，前總統陳水扁21日表示，絕不能因人設事、因選舉才規劃升格，台北與高雄已經有先例，不應該重蹈覆測。

為促成新竹縣市在2022地方選舉前合併升格，柯建銘提出提出《地方制度法》第4條條文修正草案，蔡英文19日上午召集府院黨、立院黨團、派系領袖及執政縣市首長在官邸，會議觸及新竹縣市合併升格，事後總統府發言人張惇涵對外表示，與會者取得高度共識，蔡英文認為未來台灣國土行政區劃必須以宏觀的視野討論。

現行《地方制度法》第4條第1項明定，「人口聚居達一百廿五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」，而修正案將「且」改為「或」，讓縣市升格不受人口數限制，未來除可適用新竹縣市合併外，彰化、雲嘉嘉皆有望升格，「六都」將變「九都」。

陳水扁21日接受資深媒體人黃光芹專訪時，被問到怎麼看大新竹整合及整個國家版圖洗牌？陳表示，「小台灣不要變成大中國」，以前讀書時讀到中國有幾個直轄市，但中國那麼大，直轄市也才幾個，台灣這麼小，已經六都了，接下來還要七都、八都，甚至九都，「那不就要比中國大陸還要大？」太誇張了。

陳水扁指出，過去台北市跟高雄市升格，都是因為國民黨怕選不贏才改制，如今要一樣嗎？絕不能因人設事、因選舉才規劃升格，台北與高雄已經有先例，不應該重蹈覆測。

陳水扁說，他執政時認為，最多台北、高雄加上台中一個院轄市，但誰知道後面台北縣、台南也要升格，最後還多了桃園，變成六都。為什麼大家要升格？陳表示，因為升格後，公務人員升一階級，就可加薪，且資源相對其他縣市多，預算也就多，大家都為爭取這些。

陳水扁強調，這是人性，無可厚非，但台灣六都已經夠多了，有必要七都、八都、九都嗎？「不如十都啦！」如果大家都升格，那花蓮、台東、南投、金門、馬祖等地該怎麼辦，應該要國土重劃，不然這樣不公平。

陳水扁也說，他絕對贊成全體一起規劃，全國十個就好一次解決，不要有差別待遇出現。