　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趕快搶！第二波「熊好券」登記倒數10天　首日近80萬人搶頭香

▲▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲北市第二波熊好券登記自12/20-12/30，昨開放首日已有近80萬人完成登記。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市第二波熊好券昨（20）日開放首日，已有78萬9202人完成登記，因登記人數過於踴躍，1小時內湧入15萬人完成登記，瞬間流量超過第一波登記的4倍，造成系統負荷壓力過大，資訊局立即調整系統資源，同時啟動分流機制，以因應巨大流量，平衡系統負載。

第二波台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共有5種票券，本次登記採取5擇2的方式進行意願登記，民眾在開放登記期間（12月20日至12月30日）可透過台北通APP點選喜愛的2種票券。

台北市政府秘書長陳志銘今（21）日表示，9月22日第一波熊好券首日登記人數為11萬887人，累積15天後方達77萬3,037人；而本次12月20日開放第二波登記，首日登記人數即逼近80萬人，就如同連續15天的降雨量於1日之內以強降雨方式落到地面，短時間內無法將積水排除，此瞬間爆量確實為市府始料未及，對於系統負荷壓力過大致使台北通於昨日湧塞一段時間，造成市民不便表示歉意。

根據統計，北市府發行熊好券計545萬7,000張，截至12月20日已完成285萬4,000筆交易，預估第一波至明年1月2日可完成375萬筆交易，屆時系統將回收未使用的170萬張票券，並提供給參加第二波登記於111年1月3日辦理公開線上抽獎。

不過，第二波熊好券額度與第一波有些許不同，除住宿券維持1000元額度外，其餘4種票券將有500、400、300、200元等不同額度的中獎機會，歡迎熊好券愛好者可再來參加第二波抽獎。

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
北投女跑步過大馬路！　下秒遭撞噴全身骨折亡
快訊／富邦公告60人！胡金龍遭釋出　陳凱倫任意引退
快訊／阿里山公路重大車禍！　全線封閉
快訊／《雙重人生》李荷妮認愛1月「宣布結婚了」！
「王力宏召妓」5年前早爆過！　第一狗仔揭夜會嫩模片
1個字賺4萬！蕾宏之戰追3天「學到4件事」　律師警世：超重要
統一獅4人被釋出！　新人王投手也戰力外
獨／被王力宏抄襲！又被問「徐若瑄該發什麼」　她4字給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「反萊豬」公投遭否決　外交部：台灣人民希望走向世界

綠營急修法推竹竹合併升格　林為洲批「丟臉」要柯建銘撤案

推大新竹拚《地制法》周五付委　在野立委齊轟：複製富都窮縣

快訊／侯友宜親自抽查防疫旅館　新北「紅黃綠」三區管制措施曝

「千字文」影響國民黨公投選情？　侯友宜：努力團結往前走

公投投票率低迷　徐巧芯：自以為能召喚中間選民的人都滑鐵盧

快訊／48位立委挺新竹升格連署修法名單曝　民進黨有12人未簽

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞一定要給蔡英文

趕快搶！第二波「熊好券」登記倒數10天　首日近80萬人搶頭香

大巨蛋工人墜地下4樓　北市派員勘查：如有危險性就要求停工

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

「反萊豬」公投遭否決　外交部：台灣人民希望走向世界

綠營急修法推竹竹合併升格　林為洲批「丟臉」要柯建銘撤案

推大新竹拚《地制法》周五付委　在野立委齊轟：複製富都窮縣

快訊／侯友宜親自抽查防疫旅館　新北「紅黃綠」三區管制措施曝

「千字文」影響國民黨公投選情？　侯友宜：努力團結往前走

公投投票率低迷　徐巧芯：自以為能召喚中間選民的人都滑鐵盧

快訊／48位立委挺新竹升格連署修法名單曝　民進黨有12人未簽

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞一定要給蔡英文

趕快搶！第二波「熊好券」登記倒數10天　首日近80萬人搶頭香

大巨蛋工人墜地下4樓　北市派員勘查：如有危險性就要求停工

東電正式提出「福島核廢水」排放申請　估2023年春季排入海洋

TOYOTA GR86買不到你還有速霸陸BRZ　最快明年第一季正式交車

小玉「變臉謎片」事件發酵　高檢成立「查緝資通犯罪督導中心」

「搞成這樣不拿錢拿簽名照嗎」？她轟王力宏永遠不懂李靚蕾要什麼

「反萊豬」公投遭否決　外交部：台灣人民希望走向世界

LINE 聖誕特效登場　三組關鍵字讓熊大、兔兔陪過節

富邦公告60人！胡金龍戰力外　陳凱倫任意引退

納達爾646萬新歡上手　RICHARD MILLE首創蝶形自動盤防過度上鍊

央視記者把中國比喻為「蕾神」　批美國是王力宏「搞煤氣燈操控」

綠營急修法推竹竹合併升格　林為洲批「丟臉」要柯建銘撤案

政治熱門新聞

國民黨最大戰犯是「他」　李正皓揪1罪狀轟：當婊子就不要立牌坊

台灣邁向9都？侯友宜批：人民現在不需要這個

竹竹合併升格　各縣市長立場一次看

國民黨斬馬謖？　沈富雄稱「他」是救星

公投慘敗衝擊藍營2022選情　徐巧芯：可以醒一醒了，沒有歲月靜好！

朱立倫稱公投已死　陳水扁諷：你選輸總統也不會說「選舉已死」

快訊／當沖證交稅稅率減半優惠「延長3年」

新竹升格林智堅可當16年市長　凌濤爆內幕

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

「一字神功」讓竹竹升格　林為洲：只要政院同意也不用合併了

南韓取消「唐鳳演講」原因曝光

看王力宏有感　高嘉瑜：對渣男仁慈，是對自己殘忍

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

新竹升格「林智堅可當16年市長」　民進黨提案內容曝光

更多熱門

相關新聞

大巨蛋工人墜地下4樓　北市派員勘查：如有危險性就要求停工

大巨蛋工人墜地下4樓　北市派員勘查：如有危險性就要求停工

台北市信義區大巨蛋工地21日上午發生工安意外，一名工人於地下2樓施工時，因不明原因跌落到地下4樓，導致左大腿當場變形，血流滿地。對此，台北市勞動局回應，第一時間接獲通報就派員前往，若發現現場設施設備有缺失，就會立刻開罰，而如有立即危險性則會要求停工。

防癌不鬆懈！北市推「婦癌篩檢獎勵」

防癌不鬆懈！北市推「婦癌篩檢獎勵」

14%北市勇者　願接受房貸占家庭支出一半

14%北市勇者　願接受房貸占家庭支出一半

「藍白合」罷昶關鍵？柯：沒人找我

「藍白合」罷昶關鍵？柯：沒人找我

六都變九都？柯：民進黨永遠在想選舉

六都變九都？柯：民進黨永遠在想選舉

關鍵字：

熊好券北市

讀者迴響

熱門新聞

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！

王力宏「請假不成求媽出面」！

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

章子怡、汪峰退出共同投資公司！

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

學霸轉戰AV！　10個月海撈4400萬元

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面