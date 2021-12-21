趕快搶！第二波「熊好券」登記倒數10天　首日近80萬人搶頭香

▲北市第二波熊好券登記自12/20-12/30，昨開放首日已有近80萬人完成登記。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市第二波熊好券昨（20）日開放首日，已有78萬9202人完成登記，因登記人數過於踴躍，1小時內湧入15萬人完成登記，瞬間流量超過第一波登記的4倍，造成系統負荷壓力過大，資訊局立即調整系統資源，同時啟動分流機制，以因應巨大流量，平衡系統負載。

第二波台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共有5種票券，本次登記採取5擇2的方式進行意願登記，民眾在開放登記期間（12月20日至12月30日）可透過台北通APP點選喜愛的2種票券。

台北市政府秘書長陳志銘今（21）日表示，9月22日第一波熊好券首日登記人數為11萬887人，累積15天後方達77萬3,037人；而本次12月20日開放第二波登記，首日登記人數即逼近80萬人，就如同連續15天的降雨量於1日之內以強降雨方式落到地面，短時間內無法將積水排除，此瞬間爆量確實為市府始料未及，對於系統負荷壓力過大致使台北通於昨日湧塞一段時間，造成市民不便表示歉意。

根據統計，北市府發行熊好券計545萬7,000張，截至12月20日已完成285萬4,000筆交易，預估第一波至明年1月2日可完成375萬筆交易，屆時系統將回收未使用的170萬張票券，並提供給參加第二波登記於111年1月3日辦理公開線上抽獎。

不過，第二波熊好券額度與第一波有些許不同，除住宿券維持1000元額度外，其餘4種票券將有500、400、300、200元等不同額度的中獎機會，歡迎熊好券愛好者可再來參加第二波抽獎。