四大公投成敗牽動2024總統大選？　陳水扁：有那麼嚴重嗎？

▲前總統陳水扁21日接受媒體人黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對於公投是否牽動2024總統大選選情，前總統陳水扁今（21日）表示，公投跟大選是兩碼子事，很多人在選前談公投影響選戰，是為了要拉票倒是無可厚非，但結果出來後還要談，「有那麼嚴重嗎？」

對於公投結果，陳水扁今在網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，美日對台灣很重要，先前擔心的是反萊豬公投若通過，跟美國關係可能會緊張，甚至影響到加入CPTPP的問題，目前來看已經得到緩解。

陳水扁提到，美國有萊豬，但日本也有核食，何況CPTPP是日本主導，核食是否進口將變成首當其衝的問題，若這些問題沒得到解決也就免談，政府應該仔細思考。

對於部分人稱公投結果可能牽動2022、2024大選，陳水扁表示，自己不認為2022跟2024選戰能從公投結果評斷對誰有利，畢竟這是兩碼子事，很多人在選前談公投影響選戰，是為了要拉票倒是無可厚非，但結果出來後還要談，「有那麼嚴重嗎？」

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