涉共諜案總統特勤從未任蔡英文隨扈　王文彥前朝早被盯上進行阻絕

▲外媒所稱，總統蔡英文警衛官涉共諜案，事實上該位特勤人員從未擔任總統隨扈，於2016年總統上任前已調回原單位，並於任務分派上進行阻絕工作。（資料照／非報導當事人／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

外媒《路透社》以「T-Day：台灣戰役」（T-DAY: The Battle for Taiwan）為題，針對台灣共諜案進行系列報導。其中，包括總統蔡英文警衛官王文彥案；不過據悉，王文彥從未擔任過蔡英文隨扈，早在蔡英文2016年上任時，便已調回原單位，並於憲兵指揮部依法解職。

根據外媒的報導，包括所謂蔡英文隨扈王文彥案，一名退休總統府安全官員和總統特勤單位的現役憲兵中校，因向中國情報機構洩漏有關蔡英文安全機敏資訊而被定罪。

經《東森新媒體ETtoday》記者查證，王文彥根本從未擔任蔡英文隨扈，早在前朝就已盯上此案，並在2016年政權交接時，該人員便被調回原單位處理單純行政庶務工作，在任務分派上進行阻絕。

另外，在二階段時，王文彥再調回國防部，因聲押三個月而依法於憲兵指揮部解職。因此，總體而言，王文彥自始至終從未擔任過蔡英文隨扈，在被國安單位盯上時，也早將其職務發配邊疆，所知訊息皆屬公開訊息為多。

對於此案，國防部表示，國軍透過多元教育方式宣導與獎勵官兵主動檢舉反映，不法人士在接觸國軍官兵初期，即遭檢舉調查，是一種反情報工作積極的表現，並未遭滲透。

國防部強調，國軍對於可能外洩機密資訊即速採變更手段，並在案件未產生洩密危害前，即阻斷刺密蒐情管道，可有效維護機密安全。