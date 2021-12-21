公投投票率低迷　徐巧芯：自以為能召喚中間選民的人都滑鐵盧

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對此，國民黨議員徐巧芯表示，新北市長侯友宜有鼓勵中間選民出來投票，但顯然新北市中間選民出來投票的比率並沒有比較高，「任何認為自己可以召喚中間選民的政治人物，這次都滑鐵盧。」

徐巧芯指出，台灣選民還是對投人比較有興趣，先前幾次罷免投票率都有過關，就算是沒有被罷免成功的黃捷投票率也很高，因為是人就有故事，而且投贊成或反對都非常直接。

對於公投投票率低迷，徐巧芯解釋，這也是這次有公投綁大選的原因，其實就算是公投綁大選，投票率都不見得破五成，何況是分開的時候，中間選民的喜好是投人大於投事，且中間選民並沒有受到任何政治人物的選前召喚。

徐巧芯表示，新北市長侯友宜有鼓勵中間選民出來投票，但顯然新北市中間選民出來投票的比率並沒有比較高，「任何認為自己可以召喚中間選民的政治人物，這次都滑鐵盧。」

對於公投結果可能衝擊2022大選選情，徐巧芯表示，民進黨接下來的策略就是由南往北，以中部為主去翻轉，像蔡英文現在討論縣市合併，其實目標是台中，蔡政府會拿雲嘉南、竹竹併夾殺台中、再加上中二選區的補選，「真的沒有所謂歲月靜好！大家就是唇亡齒寒！」

徐巧芯指出，公投過了就過了，也不需要找任何戰犯，但從公投的藍綠版圖上可以找到一些縣市長選舉的隱憂，如果以這樣的開票作為基本盤，就可以分析2022選戰的策略，這才是國民黨現在要最關注的事情，雖然我很希望中二選區贏、罷昶成功，但更重要的一定是2022大選，還是要把重點放在這個地方。」

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