朱立倫稱公投已死　陳水扁諷：你選輸總統也不會說「選舉已死」

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

1218四大公投落幕，對於四個不同意得票多於四個同意，國民黨主席朱立倫感嘆「公投已死」。對此，前總統陳水扁認為，公投不會死，就像朱立倫曾選輸總統大選，也不會說選舉已死。

朱立倫日前出面表示，對於這次公投結果相當遺憾，對台灣的民主是多大傷害，因為公投已死，今後大概也很難再有任何公投案可以通過。

陳水扁認為，今天的結果對獨裁政府是個勝利，但對於追求升化民主的公民團體、台灣基層民眾而言，「這次是民主非常大的傷害。」

陳水扁表示，自己「深不以為然，因為公投不會死」，公投是普世價值、基本人權，公投既不會死也不會是敗選元凶，蔡政府絕對是民主的政府，如果是獨裁政府是不會讓你公投的。

陳水扁舉例，朱主席也輸過總統大選，但不會說「選舉已死」不是嗎？！他也提到，自己在2003年簽署被稱作「鳥龍公投」的公投法，正是國民黨通過的。

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