國民黨最大戰犯是「他」　李正皓揪1罪狀轟：當婊子就不要立牌坊

▲趙少康出席國民黨公投造勢 。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨在四大公投議題全軍覆沒，「戰鬥藍」中廣董事長趙少康第一時間透過臉書發聲，要大家不要在黨內找戰犯。不過，前黨員、名嘴李正皓今（21）日在臉書重砲轟，「趙少康就是國民黨最大的戰犯兼亂源」。

李正皓指出，趙少康在公投敗選當天，發了一篇看似有高度的文章請大家不要在黨內找戰犯；結果兩天後直接開嗆侯友宜讓人失望、是最大的戰犯，請問這種操作法是趙少康智商三歲還是當一般人智商三歲？

李正皓表示，整場公投調性由戰鬥藍主導，喊出四個同意之前完全沒有跟國民黨內各大諸侯溝通，透過自己的媒體高聲量綁架國民黨中央與各大地方諸侯，這是事實。戰鬥藍網路聲量很高、現實選票很少也是事實。

李正皓說，最終投票結果不如預期，「不怪趙少康怪誰？難不成這場公投是侯友宜硬要推的？個人造業個人擔，戰場選擇錯誤，趙少康本該是國民黨最大的戰犯。」

李正皓還說，更遑論新北市的票開的比台中好太多，為什麼趙少康不罵盧秀燕？不就是把侯友宜定調為自己2024年總統之路的假想敵，趁此機會殺侯友宜一刀嗎？

李正皓認為，政治本來就是你殺我、我砍你，這也沒什麼，但當婊子就不要立牌坊，一邊在臉書上呼籲不要找戰犯、找戰犯會親痛仇快；另一邊在自己的節目說侯友宜就是最大的戰犯，這種操作是什麼三歲小孩等級的操作法？婊子跟牌坊只能二選一，趙少康出道這麼久，這道理都不懂？

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