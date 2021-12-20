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台灣之光！　中原大學「韓國首爾國際發明展」贏得大滿貫

▲中原大學師生「韓國首爾國際發明展」贏得大滿貫。（圖／中原大學提供）

▲中原大學機械系丁鏞老師(圖中)團隊參加「韓國首爾國際發明展」獲得三大獎項。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第17屆「韓國首爾國際發明展」登場，中原大學以12件參賽作品全數得獎，共獲得3金、5銀、4銅，且每個專利均有學生參與，是最為難得之處。中原大學表示，期這些獲獎的發明專利能將技術移轉到產業界，達到實用化之效益，並且增加前瞻技術曝光與產學合作鏈結之機會，讓世界看見中原大學教師技術的含金量！

▲中原大學師生「韓國首爾國際發明展」贏得大滿貫。（圖／中原大學提供）

▲中原大學化工系黃郁慈老師(圖左二)帶領生物資源科技研究室團隊鑽研新的廢水處理技術。（圖／中原大學提供）

中原大學20日表示，受到疫情影響，第17屆「韓國首爾國際發明展」，皆以海報或影片形式參展。中原大學今年首次參展就贏得大滿貫的好成績，獲獎教師包括：機械系丁鏞囊括金、銀、銅三獎項，電子系陳世綸獲得一金一銅，電機系廖裕評獲得金牌，物理系許怡仁獲得二銀，此外，化工系黃郁慈、化工系劉偉仁、醫工系葛宗融、電子系鍾文耀、企管系陳筱琪等多名老師都獲得獎項。

▲中原大學師生「韓國首爾國際發明展」贏得大滿貫。（圖／中原大學提供）

▲中原大學電機系廖裕評老師(圖左二)鼓勵學生學以致用，讓科技帶來更便利的生活。（圖／中原大學提供）

中原大學機械系教授丁鏞獲得金牌的專利，可提供觸控面板等裝置之局部或全區域產生有效的力回饋振動效應，結構組件極為薄化，整體結構簡單，具有製程簡化、低價格等優點，適合用於電腦、平板及手機等日益薄型化之趨勢。丁鏞老師表示，此項研究技術為該實驗室在壓電(piezoelectric)材料諸多應用的一部分，獲獎表示肯定實驗室的研發與產業應用創新能力，值得欣慰。而參與研究開發的學生陳宥辰指出，研發過程使他更充分了解機電與材料整體技術性之挑戰，也提供師生發揮團隊合作精神很好的訓練機會。

▲中原大學師生「韓國首爾國際發明展」贏得大滿貫。（圖／中原大學提供）

▲中原電機黃丰楷同學示範以手勢控制「旋轉式智慧音箱」，希望此發明能幫助瘖啞人士。（圖／中原大學提供）

繼日前參加全國「大專校院資訊應用服務創新競賽」拿下第一名後，中原大學電機系廖裕評老師與學生的「旋轉式智慧音箱及旋轉式家電產品控制器」再度奪金。此發明讓使用者利用手勢即可達到控制家電產品的功效，在不適合說話的情形下也可以控制家電產品。黃丰楷同學指出，由於智慧音箱大多是由語音控制，瘖啞人士及吵雜的環境無法使用，所以有了將手勢控制加入智慧音箱的想法；再加上現代人關心隱私安全問題，便以毫米波雷達感測取代影像感測，他期待這個作品能幫助到瘖啞人士。

▲中原大學師生「韓國首爾國際發明展」贏得大滿貫。（圖／中原大學提供）

▲中原大學電子系陳世綸老師的專利技術，已發展出全世界最小尺寸的可變頻振盪器。（圖／中原大學提供）

曾經榮獲「國家發明創作獎」金牌的中原大學電子系陳世綸老師，則以「移動平均低通濾波裝置與方法」專利獲得金牌。該發明有效節省平均約46%硬體成本，運算時間平均下降9.6%，透過本專利之技術發展出全世界最小2.0x1.6 mm2尺寸的可變頻振盪器，並已技術移轉至產業界進行量產。

▲中原大學師生「韓國首爾國際發明展」贏得大滿貫。（圖／中原大學提供）

▲中原大學化工系師生研發「淨水裝置及淨水設備」專利，獲得國際發明展肯定。（圖／中原大學提供）

此外，中原大學化工系黃郁慈老師對於永續水源和綠色能源的開發有深入研究，其專利「淨水裝置及淨水設備」之新式反應槽強化Anammox廢水處理技術，可減少50％曝氣需求，降低60％的電力和90％的溫室氣體排放，同時藉由AI人工智慧模組智能化判讀達到快速水淨化效果。日前獲邀在校際平台技術媒合分享會推廣其技術，傳達中原大學對於環境永續發展的重視。

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