中原校園衍生新創企業　「普瑞博生技」登錄興櫃

▲中原大學張雍教授(中)帶領學生陳彥文(右)、鍾政峯創業成立普瑞博生技。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「研發和創業是一條漫長的路，需要十足的勇氣！」中原大學化工系薄膜技術研發中心主任張雍博士，不僅成功自主研發減除白血球的關鍵技術，2016年更帶著兩名博士生從貸款100萬、進駐竹北生醫園區開始，一起創業成立普瑞博生技，如今普瑞博已是擁有1.42億資本額的準興櫃公司，也是科技部推動「萌芽和育苗計畫」以來，首間公開發行的校園企業。

▲中原大學化工博士鍾政峯(右二)負責普瑞博生技之技術研發。（圖／中原提供）

中原大學1日表示，該校校園衍生企業普瑞博生技將於本月5日登錄興櫃，創辦人張雍與總經理陳彥文、鍾政峯博士為師生關係，在中原大學支持的研發平台與創業諮詢輔導下，逐步在化學生技醫療產業嶄露頭角，朝全方位仿生雙離子生醫材料研發、高階醫療過濾器材於人類疾病控制的自有品牌公司方向邁進。

▲普瑞博生技在中原大學萌芽育成，張雍(左)與學生陳彥文(中)及鍾政峯將研究技術商品化。（圖／中原提供）

張雍擔任中原大學薄膜技術研發中心主任，除帶領中原薄膜科學領域躋身全球一流學科，個人投入生醫薄膜應用領域已逾15年。在中原大學產業加速器暨育成中心輔導下，張雍教授率領之研發團隊於2012年申請科技部「萌芽計畫」補助，率先完成減白過濾原型器，2015年透過科技部「育苗計畫」補助，成功將原型器推進試量產階段，並配合計畫要求將技術帶入市場，最終於2016年1月成立普瑞博生技，是科技部「萌芽/育苗計畫」執行以來，第一間公開發行的校園衍生新創企業，具有指標性意義。

普瑞博生技創辦人張雍表示，普瑞博為國內首家具有血液處理薄膜核心技術的公司，開發出雙離子技術平台，旗下首款產品白血球減除過濾器已在美國、台灣核准上市，預計今年將再取得東南亞5個國家認證。普瑞博開發出「抗凝血型白血球減除過濾器系列產品」，為目前全世界過濾速度最快的減白過濾器，一袋血只需要7分多鐘就能減除血液中99.9%以上的白血球，可縮短血液接觸時間、提升紅血球活性，以精準濾除人體血液中的白血球，大幅提高輸血安全。

普瑞博生技總經理陳彥文指出，2017年普瑞博在位於新竹科學園區的廠房完成臺灣第一條自動化減白過濾器產線，並發展全球唯一的Real time減白過濾器，其中一位關鍵牽線人便是台塑公司董事長林健男，也是中原大學化學系傑出校友。