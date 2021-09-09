影響職涯成就要因？中原大學：溝通、人際關係等「職場軟實力」

▲中原大學以「全人教育」為核心理念，幫助學生日後職涯發展「就業助力」。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學9日發布該校首創「畢業生職涯發展問責報告書」，串聯校友，過去在校的學習歷程與目前職場就業現況，透過大數據分析、追蹤橫跨長達10個年度所完成的報告。該校職涯發展長楊仲準指出，在校學習期間不論是透過課內學習還是課外活動，所培育出溝通、創新、人際關係等「職場軟實力」，亦是影響職涯成就的要因。

▲中原大學打造貼近學生的職涯輔導園地，協助學子及早儲備職場就業力與競爭力。（圖／中原提供）



中原大學職涯發展處表示，有別於各校的畢業生流向調查，多以分析校友的職涯現況為主，中原大學「畢業生職涯發展問責報告書」特別結合了校友在校學習歷程、畢業生流向調查，以及雇主滿意度等資料，希望能了解學生在校期間的學習與生活是否對未來職場工作有具體幫助。調查對象為自2010年起入學的學生，針對其在學及至2020年的就業狀況進行大數據分析，涵蓋10年的跨度。

▲中原大學校園徵才就業博覽會，吸引許多知名廠商及應屆畢業生到場參與。（圖／中原提供）

根據中原大學所進行的雇主滿意度問卷調查，中原校友主要分布在以下產業：資訊/科技業(26%)、傳產/製造業(21%)、營建/不動產業(13%)、教育/政府/團體(11%)、工商服務業(8%)、醫療/農牧/環境(8%)。雇主普遍對於中原大學校友的表現表示「滿意及非常滿意」，而中原校友在「主動積極態度」、「學習力」及「溝通表達」等方面特質獲得肯定。

由於通識課程是中原大學推動「全人教育」非常重要的一環，因此特別針對通識課修課數以及畢業後五年之薪資進行交叉分析，結果發現「高薪群」校友超修通識課程比例為85%，明顯高於「一般薪群」校友的44%。結果說明修習較多通識課程之校友，在職場上有較為亮眼的表現。

此外，中原大學針對校友當年畢業時之班級排名與就業薪資進行交叉分析，結果顯示班排與薪資的低度相關性，也反應出除了成績以外，其他能力的重要。

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