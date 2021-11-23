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與軍公教同步　中原大學明年元旦起調薪4%

▲▼中原大學宣布明年調薪4%。（圖／中原大學提供）

▲中原大學宣布明年調薪4%。（圖／中原大學提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院長蘇貞昌在上月底宣布，明年軍公教人員調薪4%，調薪幅度寫下25年來軍公教最高，中原大學也跟進在今（23日）天宣布，為感謝全校教職員工的努力和付出，明（111年）年元旦起，全校教職員工調薪4%，除本俸外，教師的學術研究費、職員的專業加給，也都同步調升。

行政院日前宣布明年軍公教人員調薪4%，台北城市科大同日就宣布跟進，之後世新大學也宣布，加上今天的中原大學，目前至少3所私大宣布明年元旦起調薪4%。

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中原大學指出，在少子女化浪潮下，中原大學新生註冊率連續兩年100%，辦學成效受肯定，而「人才」是一所學校最重要的資產，因為有教職員工的無私付出，中原大學才能屢創佳績，為體恤全體教職員工辛勞，校方決議依照行政院公布軍公教人員調薪方向辦理。

▼中原大學宣布明年元旦起調薪4%。（圖／中原大學提供）

▲▼中原大學宣布明年調薪4%。（圖／中原大學提供）

中原大學表示，中原雖為私立大學，但無特定財團支持，在以「人」為本之前提下，校園環境與各項措施皆十分友善，善待教職員如同家人，決議追隨政府腳步，與公家單位同步調薪，除本俸外，教師的學術研究費、職員的專業加給，也都同步調升。

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