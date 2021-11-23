中原大學宣布明年元旦起教職員調薪　同步軍公教調薪幅度4%

▲桃園市中原大學23日宣布，為感謝全校教職員努力付出，自明年元旦起與軍公教同步調薪4%。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

私立中原大學23日宣布，校方肯定全校教職員工連續2年在疫情之下仍能努力付出，自明年元旦起，同步軍公教調薪4%，其中包括本俸與加給均同步調升。校方指出，在少子女化浪潮下，中原大學新生註冊率連續兩年100%，辦學成效備受肯定，為體恤全體教職員工辛勞，校方決議依照行政院公布軍公教人員調薪方向辦理，以激勵教職員工士氣。

根據行政院日前核定，明年度軍公教人員待遇調薪4%，是近25年來最高調幅。中原大學雖為私立大學且無特定財團支持，校方在以「人」為本之前提下，善待教職員如同家人，決議追隨政府腳步，與軍公教等單位同步調薪，除本俸外，教師學術研究費、職員專業加給，也都給予同步調升。

中原大學校長李英明表示，「人才」是學校最重要的資產，因為有教職員工無私付出，中原大學才能屢創佳績，包括：學士班註冊率連續三年（2018-2020）學年度蟬聯全國公私立大學第一名、連續六年榮獲世界大學排名中心（CWUR）台灣私立綜合大學第一名，連續六度共12年榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」表揚，以及2020年學域論文引用影響力指標（CNCI）全研究領域排名全台公私立綜合大學第五名，在教學、輔導、研究、產學合作各方面均有優異表現。

▲桃園市中原大學宣布，自明年元旦起與軍公教同步調薪4%。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中原大學人事室強調，此次調薪對象除編制內教師、職員與工友外，還包括約聘行政人員，總數近千人，經校方與董事會討論後達成共識，後續將依照教育部相關主管機關來文辦理，自明年元旦起同步調薪4%。

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