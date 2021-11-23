　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中原大學宣布明年元旦起教職員調薪　同步軍公教調薪幅度4%

▲桃園市中原大學23日宣布，為感謝全校教職員努力付出，自明年元旦起與軍公教同步調薪4%。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中原大學23日宣布，為感謝全校教職員努力付出，自明年元旦起與軍公教同步調薪4%。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

私立中原大學23日宣布，校方肯定全校教職員工連續2年在疫情之下仍能努力付出，自明年元旦起，同步軍公教調薪4%，其中包括本俸與加給均同步調升。校方指出，在少子女化浪潮下，中原大學新生註冊率連續兩年100%，辦學成效備受肯定，為體恤全體教職員工辛勞，校方決議依照行政院公布軍公教人員調薪方向辦理，以激勵教職員工士氣。

根據行政院日前核定，明年度軍公教人員待遇調薪4%，是近25年來最高調幅。中原大學雖為私立大學且無特定財團支持，校方在以「人」為本之前提下，善待教職員如同家人，決議追隨政府腳步，與軍公教等單位同步調薪，除本俸外，教師學術研究費、職員專業加給，也都給予同步調升。

中原大學校長李英明表示，「人才」是學校最重要的資產，因為有教職員工無私付出，中原大學才能屢創佳績，包括：學士班註冊率連續三年（2018-2020）學年度蟬聯全國公私立大學第一名、連續六年榮獲世界大學排名中心（CWUR）台灣私立綜合大學第一名，連續六度共12年榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」表揚，以及2020年學域論文引用影響力指標（CNCI）全研究領域排名全台公私立綜合大學第五名，在教學、輔導、研究、產學合作各方面均有優異表現。

▲桃園市中原大學宣布，自明年元旦起與軍公教同步調薪4%。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中原大學宣布，自明年元旦起與軍公教同步調薪4%。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中原大學人事室強調，此次調薪對象除編制內教師、職員與工友外，還包括約聘行政人員，總數近千人，經校方與董事會討論後達成共識，後續將依照教育部相關主管機關來文辦理，自明年元旦起同步調薪4%。

【更多新聞】

►等個紅燈路樹倒塌！騎士右手遭壓傷PO文提醒　網驚：可申請國賠了

►最後身影曝光！「獨子店員」勸戴口罩遭刺殺…超商門口留一地血

►高中儲藏室赫見「挖礦場」！　資訊技佐挖乙太幣半年竊電4萬度

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
夫妻YouTuber疑爆婚變！影片全刪光　粉專也消失
陳文茜肺腺癌手術「沒好轉」！　揭恐怖症狀：發病如失智老人
快訊／侯友宜父親逝世　享耆壽93歲
《茶金》4萬換1塊背離史實！　公視道歉了
增2人接種疫苗後死亡！　全都是打「這廠牌」
超商包裹離奇失蹤！　LV皮夾、Apple耳機都不見
第15輪BNT上午先開預約　三小時已120萬人手刀搶
快訊／混打免上平台預約　陳時中：後天起可到合約院所打
把客戶房當自己家！　男房仲帶幼女「偷住」慘了
快訊／本土續+0　今新增7例境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

繳不出電費房貸弱勢男孤單想不開　東港警偕善心人士送關暖

即日開跑！餐桌上部落旅行搭配五倍券　5部落消費滿千抵百

台東友善店家維護環境清潔　263家響應認養週邊5公尺內責任區

豐年節引人潮！花蓮東大門夜市週休破2萬人　攤商越忙越高興

御風好手「東方澤鵟」　濁水溪出海口現蹤

免費參加！新手爸媽看過來　門諾幼兒專責醫師陪你守護健康

螞蟻雄兵開跑　台南藍軍全力為四大公投衝刺力拼四同意！

饒慶鈴22日夜訪德其里永久屋　允縣府自籌經費協助

背起文學的行囊 南國漫讀節「海派屏東」帶讀者上山下海

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

繳不出電費房貸弱勢男孤單想不開　東港警偕善心人士送關暖

即日開跑！餐桌上部落旅行搭配五倍券　5部落消費滿千抵百

台東友善店家維護環境清潔　263家響應認養週邊5公尺內責任區

豐年節引人潮！花蓮東大門夜市週休破2萬人　攤商越忙越高興

御風好手「東方澤鵟」　濁水溪出海口現蹤

免費參加！新手爸媽看過來　門諾幼兒專責醫師陪你守護健康

螞蟻雄兵開跑　台南藍軍全力為四大公投衝刺力拼四同意！

饒慶鈴22日夜訪德其里永久屋　允縣府自籌經費協助

背起文學的行囊 南國漫讀節「海派屏東」帶讀者上山下海

【廣編】對抗長期戴口罩肌膚問題　花王Curél聯手專業皮膚科醫師開課

「過敏性休克」30分鐘內恐致死！　上山賞楓遇蜂螫...醫教2招保命

影／蜘蛛人最新「代步工具」靠這台　橫跨482公里拯救紐約

王仁甫季芹6個月YT破10萬　直播抽粉絲辦見面會

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

乞丐「時薪近3000元」！她曝「這節日」最賺：可大撈一筆

密集恐懼症發作！木材夾板爬滿「恐怖粉刺」　專家網友曝元凶

小心「進補進到警察局」　潮州警籲冬令進補勿酒駕　

「丹麥先生x台灣太太」疑爆婚變！YouTube影片全刪光　粉專也消失

一扒開雞油狂流！南投超誘人兩吃甕缸雞　點雞免費送炸地瓜、筍湯

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

2021桃園購物節　首輛汽車大獎落在中壢

2車搶快左轉小貨車撞飛直行機車騎士釀一死

國道1聯結車翻覆　交通中斷2小時

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

南投男搭救護車到醫院　醫護氣炸：再演

2021屏東馬拉松　全馬周柏江跑第1

攔查取締大型重機車及改裝車

漁船船員手冊5年沒出海要被取消

2022高雄跨年高流舞台　3大樂團新歌開唱

新型H5N2禽流感現蹤　雲林撲殺1707隻肉鵝

勸戴口罩屢遭攻擊　鄭寶清籲《精神衛生法》快修法

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

高雄8區有「化學酸臭味」抓到了！環保局卻無法開罰

新北市圖林口分館「有溫度的書展」

更多熱門

相關新聞

中原大學明年元旦起調薪4%

中原大學明年元旦起調薪4%

行政院長蘇貞昌在上月底宣布，明年軍公教人員調薪4%，調薪幅度寫下25年來軍公教最高，中原大學也跟進在今（23日）天宣布，為感謝全校教職員工的努力和付出，明（111年）年元旦起，全校教職員工調薪4%，除本俸外，教師的學術研究費、職員的專業加給，也都同步調升。

元旦迎曙光三箭齊發　花蓮陸海空全出動

元旦迎曙光三箭齊發　花蓮陸海空全出動

元旦離島航線　11/10開放訂票

元旦離島航線　11/10開放訂票

中原校園衍生新創企業　普瑞博生技登錄興櫃

中原校園衍生新創企業　普瑞博生技登錄興櫃

影響職涯成就要因？　溝通等職場軟實力

影響職涯成就要因？　溝通等職場軟實力

關鍵字：

中原大學元旦教職員調薪4%

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

林瑞陽牽深V火辣員工熱舞！張庭站後面「臭臉抱胸」

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面