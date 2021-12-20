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新北維持確保豬肉價量平穩　聯合稽查境內肉品市場

▲新北維持豬肉價量平穩 聯合稽查境內肉品市場。（圖／新北市農業局提供）

▲新北維持確保豬肉價量平穩，聯合稽查境內肉品市場。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

近期民生物資出現調漲，為因應物價波動的可能影響，確保民眾能採買到價格合理的畜產品，法務部調查局新北市調查處會同新北市政府法制局消保官及新北市農業局至「新北市肉品市場」進行聯合稽查，確保豬肉價量平穩。新北市政府呼籲民眾，如有發現不法情事，可撥打1950通報專線。

外界關注通膨與物價波動，為確保新北市豬肉價量穩定，12月7日法務部調查局新北市調查處、新北市政府法制局消保官及新北市農業局等單位，針對「新北市肉品市場」是否有影響市場秩序，損害消費者權益等事項進行聯合稽查。

今年下旬（11-12月）毛豬交易平均價格75元/公斤，行政院農業委員會視豬價狀況增加休市日及協調台糖公司加速出豬等配套措施，以確保豬肉批發價格平穩且供應無虞，本次稽查結果查無不法情事。

新北市調查處表示，法務部已啟動「穩定物價安心消費」專案，若有刻意哄抬物價、壟斷物資等不當行為，將依刑法妨害工商罪或公平交易法究辦，提醒民眾切勿以身試法。

新北市肉品市場總務課長黃榮彰表示，農委會每月依據市場供需狀況召開調配會議以穩定全臺毛豬供應，肉品市場每日進場頭數、成交總數、拍賣平均價格等資訊皆於當日上傳至農委會「畜產行情資訊網」，即時且公開透明。

新北市政府農業局指出，為維持重要民生物資價量平穩，將不定時安排相關稽查，民眾如發現有疑似趁機哄抬價格、囤積及其他不法情形，可撥打1950通報專線啟動稽查或移由檢調偵辦。

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