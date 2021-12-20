2024不選總統？　侯友宜：選舉還很遠「每天掛在嘴裡這樣對嗎？」

▲侯友宜視察新北市公立高中以下學校電力改善工程暨冷氣裝設工程。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

4大公投結束後，明年將迎來2022地方縣市長選舉。新北市長侯友宜今（20日）再被問及是否不參選2024總統大選議題時回應：「少談選舉，少談真的政治的問題，我們好好的做事吧！」

侯友宜表示，好好的努力做事才是把握當下最重要的責任，這是他一向的態度，特別還是再說一件事，其實最重要的是大家一起團結努力做事，「選舉還很遠，如果每天都把選舉掛在嘴裡，把它變成都是在政治，那對民眾的關心，我們如果少了，這樣對嗎？」

侯友宜說，其實應該多關心民眾想要我們做的事情，少談選舉，少談真的政治的問題，「我們好好的做事吧！」

針對民進黨擬修改《地方制度法》，讓台灣從6都變為9都（新竹縣市、雲嘉嘉，彰化縣市），侯友宜指出，國土規劃是要做好充分溝通、討論，整體國家長遠方向如何來做，這時間點修法，尤其選擇在選舉的時間點，會讓大家有一點質疑，是不是黨的利益擺在國家人民之前？

侯友宜強調，現在最重要的現階段人民關心的就是物價、薪資、經濟、防疫，這些真的要趕快去面對解決，那要告訴我們如何產業的發展不缺電，這才是政府有權有責的該負起的責任。