「7天只賣1雙鞋」主管怒飆太誇張！　他為友不平：業績都自己掏錢

▲原PO附上朋友主管在群組怒飆的截圖 。（圖／翻攝自爆料公社）

記者謝欣辰／綜合報導

近期各行各業都在拚年度業績達標。但有位網友在《爆料公社》分享，自己朋友在百貨公司上班，是賣女鞋的櫃姐，因為「7天只賣1雙鞋」被主管在群組怒飆，讓他為朋友抱不平，「業績都是要自己掏錢做來的」。

原PO表示，朋友的主管只盯業績成效，沒有一起協助達標就算了，「還要員工自己掏錢買公司鞋子」，若店裡沒客人就怪業務，朋友辛苦上班的錢，卻要買公司產品，「不買還怕丟了工作」，更說自己常常聽到朋友被逼買公司的鞋子，讓原PO不禁問道，「同業也有遇到這樣問題嗎？」

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只見原PO附上的對話紀錄，清楚看見主管在群組發飆，不僅語帶威脅，「這個月你們要好好做，才會保住你們的工作」，還因為「7/1~7/7只賣一雙（鞋）」怒吼「公司請你們來吃便當嗎？」雖然有網友表示同情，「７月初還在疫情期間，或許真的客源數不多」。

但大多數的網友卻認為主管生氣是應該的，「專櫃一個禮拜只賣出一雙鞋子，而人事成本開銷卻繼續支付，這樣老闆當然會不滿」，「七天只賣一雙鞋子，我是老闆早就叫他包一包回家吃自己了，還跟他廢話」，「一週賣一雙，感覺來騙薪水的」，「角色對換一下，如果你是老闆，你的員工一個禮拜只賣一雙鞋，你會怎麼做」。